“Syrie : Bachar Al-Assad, la déliquescence de son régime”

Une coalition insurgée est entrée dans dans Alep, vendredi. Dominée par les islamistes radicaux de Hayat Tahrir Al-Cham (HTC), l’ancienne branche d’Al-Qaida en Syrie, cette alliance a pris le contrôle de la grande ville du nord de la Syrie, au terme d’une offensive éclair. Les forces prorégime, affaiblies et mal préparées, se sont repliées.

Le régime syrien est affaibli par les tensions régionales, l’épuisement de ses alliés (Iran et Russie) et la pression des rebelles soutenus par la Turquie.La Russie, occupée par la guerre en Ukraine, et l’Iran, confronté à d’autres fronts, n’offrent plus le même soutien qu’auparavant.

Bachar Al-Assad paie son intransigeance : absence de réformes, corruption endémique, refus de concessions aux acteurs régionaux ou internationaux. Le régime manque de ressources humaines et économiques, aggravé par l’embargo économique et les sanctions (notamment la loi César).

Malgré sa réintégration dans la Ligue arabe, Damas reste isolée. La semi-normalisation avec ses voisins repose sur des intérêts pragmatiques (comme la lutte contre le trafic de Captagon) et non sur une véritable réhabilitation politique.

Une stratégie du “bord du gouffre”

Bachar Al-Assad mise sur la menace de voir les rebelles islamistes prendre le contrôle pour maintenir un soutien international minimal. Cette tactique rappelle celle de son père, Hafez Al-Assad. Bien qu’il soit encore au pouvoir, Assad règne sur un pays morcelé et exsangue, sans contrôle total de son territoire, notamment face aux Kurdes dans le Nord-Est et aux rebelles dans le Nord-Ouest. La prise d’Alep par les rebelles pourrait conduire à une escalade, impliquant davantage de protagonistes régionaux, notamment la Turquie, Israël et l’Iran.

L’intransigeance de Bachar Al-Assad, combinée à l’épuisement de ses alliés et à une crise interne structurelle, a plongé son régime dans une précarité croissante. Si Assad demeure au pouvoir, il incarne un système affaibli, incapable de s’adapter aux évolutions géopolitiques et de reconstruire un État stable.

