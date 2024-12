Les tensions croissantes en Syrie et la fragilité du régime de Bachar El-Assad face à de nouvelles menaces régionales et internes.

L’équipe rédactionnelle

Un régime en déclin :

Bachar El-Assad, après avoir survécu grâce au soutien de la Russie et de l’Iran, est de nouveau confronté à une crise majeure.

L’attaque du Hamas et l’ouverture d’un front par le Hezbollah ont affaibli les alliés du régime syrien, notamment après l’assassinat de Hassan Nasrallah et la prise d’Alep par des groupes rebelles syriens.

Le régime iranien, autre soutien majeur, est affaibli par des crises internes et la pression internationale, tandis que la Russie est concentrée sur la guerre en Ukraine.

Un contexte de chaos :

La montée en puissance de groupes djihadistes comme Hay’at Tahrir Al-Cham suscite des inquiétudes parmi les puissances internationales et locales, notamment en raison du risque de propagation du djihadisme.

La Syrie, déjà fragmentée, pourrait voir son morcellement s’accélérer, chaque région devenant le théâtre de batailles distinctes.

Enjeux internationaux :

Le rôle du couple américano-israélien est central. Une opération visant à affaiblir ou renverser Bachar El-Assad pourrait sortir la Syrie du giron iranien, mais cela risque d’accentuer le chaos.

Israël, avec un Hezbollah affaibli et des tensions croissantes avec l’Iran, pourrait envisager des frappes contre les installations nucléaires iraniennes.

Répercussions régionales :

Une Les pays voisins (Jordanie, Égypte, pays du Golfe) sont également menacés par cette instabilité. Par exemple, une éventuelle annexion de la Cisjordanie ou une pression sur l’Égypte pour ouvrir sa frontière avec Gaza pourrait provoquer des secousses politiques.

En conclusion, une région plongée dans le chaos, où la chute possible du régime syrien et les ambitions israélo-américaines redéfinissent les équilibres géopolitiques, sans pour autant offrir de solutions durables.

