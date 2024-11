Dans une tribune rédigée le 13 novembre 2024, avant que Mr Petitot ne fasse l’objet d’une mise en examen, Jeanne Wiltord analyse la crise sociétale qui secoue la Martinique. Elle revient sur les événements récents marqués par les violences et les tensions sociales exacerbées autour de la question de la vie chère. À travers un regard à la fois critique et constructif, elle explore les racines historiques et psychologiques de ces tensions, tout en proposant des pistes de réflexion pour surmonter les divisions et construire un avenir commun.

À propos de la crise sociétale martiniquaise.

Par Jeanne Wiltord

Les très nombreuses images de violences, de destructions de bâtiments, d’équipements publics, de pillages de magasins, qui circulent depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux laissent peu de doute à celles et ceux qui peuvent encore en avoir, sur le projet du RPPRAC association, autodéclarée en Martinique « représentante du peuple ».

D’abord présentée avec la volonté de trouver une solution au problème qui fait l’unanimité en Martinique : la vie excessivement chère, qui pèse lourdement sur le budget de la partie la plus démunie et la plus importante de la population martiniquaise. Afin de trouver un accord pour diminuer les prix des produits alimentaires consommés en Martinique et importés pour la majorité, il s’agissait d’engager une réflexion sur le développement d’une production alimentaire locale.

Après que le préfet a refusé de se plier aux exigences du RPPRAC que les rencontres autour de la table de négociations à la préfecture, soient filmées en direct, c’est dans l’immeuble de la CTM (collectivité territoriale de la Martinique) que se sont retrouvés pour négocier: le préfet, représentant de l’État, le président de la CTM, les représentants des grandes surfaces de distribution, les responsables de la Chambre de Commerce, des représentants des compagnies de transports maritimes entre la France continentale et les Antilles, des élus politiques, des représentants du RPPRAC. Ils avaient accepté de se rencontrer pour ouvrir des négociations imposant des baisses des prix de première nécessité – en particulier ceux des denrées alimentaires.

Un climat de défiance pesait dès l’ouverture de ces négociations. En 2009, à l’initiative des syndicats de travailleurs, une importante manifestation populaire avait réussi à imposer des « négociations sur la vie chère » qui avaient suscité une mobilisation populaire massive et la signature d’accord pour la baisse des prix des produits de première nécessité.

Quinze ans plus tard, les accords de 2009 révélaient leur échec. En 2024 les problèmes se posent dans les mêmes termes, le coût de la vie n’a pas diminué, les prix des produits de première nécessité dans les grandes surfaces ne cessent d’augmenter et pèsent de plus en plus lourd sur le budget des catégories sociales les plus démunies.

La Martinique se trouve de plus en plus en difficulté dans un monde où la géopolitique est en train de faire basculer l’ordre ancien, de déstabiliser les anciennes puissances européennes…dont la France, qui grâce à ses DOM est la deuxième puissance maritime mondiale.

Là où les syndicats et la mobilisation de 2009 n’avaient donné aucun résultat, le discours des représentants du RPPRAC, de jeunes Martiniquais, nés ou ayant vécu en France continentale où ils avaient eu pour certains des pratiques nécessitant des habitudes de violences extrêmes et une grande habileté à négocier dans des secteurs à risques, ayant une pratique bien rodée de la communication, était ” pain béni » pour la population martiniquaise.

Certains propos du RPPRAC pouvaient pourtant faire dresser des oreilles attentives sur la visée à long terme de cette association. Par exemple, « on vous raconte des mensonges sur Haïti, en Haïti on vit très bien, allez voir »… un voyage organisé ? Leur projet «d’autonomie totale» a été précisé plus récemment par les propos d’une vidéo d’une femme du trio sur « l’après vie chère… Même si bleu, blanc rouge…la souveraineté c’est la majorité ethnique sur un territoire…alors tu peux me parler de bleu blanc rouge… de l’administration française…nous sommes une majorité de nègres sur notre territoire donc nous sommes ici chez nous et c’est important de le comprendre… ». Le projet se précisait.

Des vidéos ont pu diffuser les propos qui accompagnaient l’entrée triomphale à la CTM du représentant du RPPRAC : « Ici c’est la maison du peuple…nou la kaye nou isi a »…

Le protocole d’accord signé par toutes les parties -sauf par le RPPRAC- les critiques et la défiance n’ont pas tardé. La cible toute trouvée dans la société martiniquaise : les békés.

Je ne reprendrai pas ici la conférence que j’ai faite en 2010 à la Savane de F-de-F, à la demande de Mme Bétis, responsable du Cénacle. Elle est accessible sur internet « Les békés : maîtres et pères ? ». Je ne reprendrai pas non plus la tribune récente écrite dans le magazine Antilla.

Je voudrais tout de même souligner ici l’extrême complexité de la relation entre non-békés et békés dans la société martiniquaise. Y réfléchir peut nous donner des éléments pour comprendre la difficulté de nombre de Martiniquais (békés et non-békés) à se désengluer de l’esclavage. Je ne suis pas la seule à être frappée de la difficulté des non-békés à prendre le risque de structurer une entreprise sur du long terme. Plusieurs ont osé s’y risquer mais combien ont pu tenir ?

Nous avons à nous interroger sérieusement sur les conséquences de la naissance traumatique de notre société qui ne cessent pas de se répéter. Naissance traumatique d’une société coloniale d’esclavage racialisé, société organisée par la séparation (j’ose le mot d’apartheid) à partir de la couleur de la peau. Ce sont à partir des différences de couleur de peau que sont nommés et ont été hiérarchisés les êtres qui parlent : « Les Noirs » et « les Blancs ». Stigmate de l’esclavage.

Ce n’est pas sans conséquences d’être nommé (e) à partir de différences visibles dans le corps, ces nominations mettent en jeu le regard. Elles font primer sur les nominations données par le langage, ce que les psychanalystes appellent une « pulsion ». Ce n’est pas ici le lieu de parler de ce que peut avoir comme conséquences d’être constamment sous la pulsion déclenchée par le regard. L’expression créole « an kout zié » peut faire entendre la violence mortifère que peut véhiculer le regard. Comment faire lien social sans nous dégager des tendances où nous précipitent la force pulsionnelle du regard ? Comment apaiser les positions de rivalités, la tendance à se méfier des autres, la recherche fréquente d’être «considérée», pour arriver à faire un lien social, un lyannaj ?

La question du nom de famille est une question centrale pour celles et ceux dont les ancêtres ont été affranchis, comme pour ceux qui refusent de transmettre leur nom, c’est-à-dire d’inscrire dans leur lignée, les enfants qu’ils ont eue hors mariage avec des femmes qui n’ont pas la peau de la même couleur de peau que la leur.

Nous pouvons aussi nous demander à quelles difficultés psychiques se trouvent confrontés des femmes et des hommes qui ont eu des ancêtres vendus comme marchandises dans la première mondialisation du capitalisme marchand, dès lors qu’ils ont à prendre des risques nécessaires pour innover dans quelque domaine que ce soit. Les responsables désignés des difficultés que connaissent les descendants de ces ancêtres esclaves, ont un nom qui les massifie : « les békés ». Ce sont eux qui ont tout pris et auxquels les descendants des affranchis doivent tout prendre. Semble être seul à l’œuvre dans cette relation, le poison mortifère qui s’appelle l’envie. Mais si nous prêtons à ce propos une autre oreille, nous pouvons y entendre ce que masque le ressentiment : une souffrance et un désir d’être reconnu. Être reconnu de celles et de ceux avec lesquels les ancêtres esclaves ont pu créer la langue créole pour parler et rester humains, en dépit de la déshumanisation du commerce qui les avait déportés d’Afrique comme esclaves, marchandises dont la force de travail allait être utilisée pour la plantation coloniale.

Prendre au sérieux les conséquences de la dimension coloniale traumatique de la fondation de notre société martiniquaise nécessiterait de prendre l’initiative de diffuser sous une forme accessible (BD ?) des faits de cette douloureuse histoire qui a dégradé les maîtres et les esclaves ; d’inscrire dans l’espace (sculptures, stèles ?) des rappels de faits historiques importants ;… de créer des lieux de réflexions pluridisciplinaires et de proposer des actes innovants de rupture avec les mutismes et les silences des blessures passées.

Certains en Martinique en sont conscients.

Je pense à l’acte d’Aimé Césaire et de Bernard Hayot: planter dans la terre de I’Habitation Clément, un courbaril. Une grande part de l’histoire de la Martinique a été par eux deux enracinée là.

Je pense aussi au regretté Roger de Jaham venu lire -avant que soit votée la loi Taubira- la lettre de quelques békés martiniquais reconnaissant l’esclavage comme crime contre l’humanité.

Je pense aussi aux efforts d’Emmanuel de Reynal, auxquels je me suis jointe récemment, pour nous efforcer de répondre à la question : « Pourquoi est-il si difficile de (se) parler en Martinique ? »

Quelques chefs d’entreprise martiniquais sont conscients que le concept d’entreprise implique une responsabilité dans la sphère économique, mais pas sans que celle-ci s’accompagne d’un investissement dans les domaines sociétaux. Ils ne sont pas nombreux. Mais est-il possible de passer sous silence la participation et l’aide humaine et financière de Bernard Hayot ? II vient répondre de façon remarquable, aux nombreuses demandes d’institutions, d’associations, d’organismes de formation, de jeunes qui souhaitent développer leur entreprise.

Nous pouvons citer sa participation à la convention avec l’Université des Antilles où est formée, sans distinction d’origine, la jeunesse martiniquaise qui aura à assurer des responsabilités dans la complexité du monde contemporain.

Comment passer sous silence la promotion exceptionnelle de la vitalité du monde artistique qu’il soutient ? Dans un espace aux normes internationales, il a créé une ouverture sur le monde artistique à toutes et tous les Martiniquais (en particulier aux écoliers, aux personnes âgées pensionnaires d’EHPAD), grâce aux travaux d’artistes martiniquais, guadeloupéens, caribéens, africains (remarquable exposition d’artistes du Bénin – dont la Martinique a été l’ancienne terre d’exil du roi Béhanzin et de sa cour. La Martinique en a eu la primeur mondiale en 2024 et le président Patrice Talon est venu la présenter).

Comment passer sous silence sa participation décisive à la réalisation d’un véritable musée à Saint-Pierre, ancienne capitale de la Martinique ?

Son intervention pour sauver in extremis le tour des Yoles de la Martinique, dont le succès populaire dit l’importance qu’il a pour les Martiniquais ?

Enfin son appui pour que la Martinique obtienne deux prestigieux titres UNESCO : celui de « Réserve de biosphère » ainsi que celui du «Patrimoine immatériel de la Yole de Martinique ». Son souci de préserver la biosphère s’associe pour moi au travail de celles et de ceux qui s’acharnent à sauvegarder les espaces de la mangrove.

Ces actions multiples et celles à venir que nous avons à inventer, menons-les de façon résolue et efficace avec une discrétion sans doute peu habituelle dans notre chère Martinique, où nous oublions trop souvent que « Le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien ».

Jeanne Wiltord

Paris- 13 Novembre 2024

