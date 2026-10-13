Girardin industriel : 2034, une prolongation encore à confirmer

ÉCONOMIE / FISCALITÉ / OUTRE-MER

Le Girardin industriel sera-t-il prolongé jusqu’en 2034 ? Un amendement favorable à cette mesure a été adopté en commission des finances, avant que le rejet du volet recettes du budget 2027 ne remette son adoption en discussion. À Bruxelles, les représentants des industriels ultramarins rencontrés par Antilla rappellent combien la stabilité des dispositifs de financement conditionne leurs investissements. Pour la Martinique comme pour les autres outre-mer, l’enjeu est de pouvoir préparer l’avenir sans craindre une remise en cause permanente des règles.

Une première avancée, mais rien de définitif

Le 8 octobre 2026, la commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté l’amendement I-CF354, visant à prolonger jusqu’au 31 décembre 2034 plusieurs dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement ultramarin.

Sont notamment concernés le Girardin industriel, prévu à l’article 199 undecies B du Code général des impôts, et le crédit d’impôt direct de l’article 244 quater W. L’amendement porte également sur d’autres mécanismes d’investissement outre-mer.

Mais le lendemain, le rejet de la première partie du projet de loi de finances pour 2027, consacrée aux recettes, a empêché cette avancée d’être intégrée à un texte de commission adopté. Il ne s’agit donc pas d’une suppression du Girardin industriel, mais d’une prolongation qui reste à faire voter dans la suite de la procédure parlementaire.

L’examen du budget en séance publique s’ouvre ce mardi 13 octobre. À la date de rédaction, aucune adoption définitive de la prolongation jusqu’en 2034 n’est établie.

GIRARDIN INDUSTRIEL : LE CALENDRIER 8 oct. Amendement I-CF354 adopté en commission des finances 9 oct. Volet recettes rejeté par la commission, amendement compris 13 oct. Séance publique l’examen du budget s’ouvre 2029 Échéance actuelle des dispositifs concernés → 2034 Échéance proposée par l’amendement

Pourquoi cinq années supplémentaires comptent autant

L’échéance actuelle de 2029 peut paraître éloignée. Elle ne l’est pas pour une entreprise qui prépare un investissement industriel important.

L’acquisition de nouveaux équipements, la construction d’une unité de transformation ou la modernisation d’installations existantes exigent souvent plusieurs années de préparation. Les autorisations administratives, les financements bancaires, les commandes de matériels et leur mise en service s’inscrivent dans un calendrier qui dépasse largement celui d’une loi de finances annuelle.

La FEDOM, qui défend cette prolongation, rappelle que certains projets structurants nécessitent trois à quatre années, parfois davantage, avant leur réalisation. L’incertitude sur le maintien des aides fiscales peut donc peser sur les décisions bancaires bien avant leur échéance.

La fédération estime que le prolongement jusqu’en 2034 permettrait de sécuriser davantage les projets et de maintenir les capacités d’investissement dans les territoires ultramarins.

À Bruxelles, une préoccupation partagée par les industriels

Cette question de stabilité a été évoquée lors des rencontres organisées autour d’Eurodom, auxquelles Antilla participe à Bruxelles.

Les représentants des organisations industrielles de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de La Réunion ont exprimé une même préoccupation : les entreprises doivent engager des capitaux importants sur des marchés restreints, alors que les mécanismes publics qui accompagnent leurs investissements peuvent être régulièrement modifiés.

Autour de la table figuraient notamment Charles Larcher pour la Martinique, Franck Desalme pour la Guadeloupe, Laurent Mirabel pour la Guyane, ainsi que Michel Dijoux et Pascal Quineau pour La Réunion.

Leurs interventions ont fait apparaître une difficulté commune : les investissements industriels s’amortissent sur de longues périodes, tandis que les dispositifs de soutien sont soumis à des échéances beaucoup plus courtes.

La défiscalisation a été citée parmi les sujets qui préoccupent les industriels, aux côtés d’autres mécanismes de soutien à la production locale. Ces responsables n’ont toutefois pas pris position spécifiquement, lors de cette rencontre, sur l’amendement I-CF354.

Les SNC de portage ne sont pas remises en cause par cet amendement

Le Girardin industriel peut notamment fonctionner grâce à des investisseurs privés qui bénéficient d’une réduction d’impôt en participant au financement d’équipements productifs ultramarins. Les opérations sont fréquemment structurées par l’intermédiaire de sociétés en nom collectif, les SNC, qui portent les investissements avant leur transfert à l’entreprise exploitante selon les conditions prévues.

Le crédit d’impôt direct, prévu à l’article 244 quater W, repose sur un mécanisme différent : l’avantage fiscal bénéficie directement à l’entreprise éligible qui réalise l’investissement.

L’amendement de prolongation concerne les deux dispositifs. Il ne prévoit ni la suppression des SNC de portage ni leur remplacement obligatoire par le crédit d’impôt direct.

Cette précision est importante pour les entreprises et les professionnels du financement ultramarin. Les deux mécanismes répondent à des situations distinctes, selon les caractéristiques des projets, les conditions d’éligibilité et les possibilités de financement.

Un enjeu commun à tous les outre-mer

En Martinique, comme dans les autres départements et régions d’outre-mer, le coût des équipements industriels, l’éloignement des fournisseurs et la taille des marchés compliquent les investissements.

Une usine martiniquaise ou guadeloupéenne ne dispose pas nécessairement des volumes de production permettant d’amortir ses équipements dans les mêmes conditions qu’une installation continentale. Les difficultés sont comparables en Guyane et à La Réunion, même si chaque territoire possède ses propres caractéristiques économiques.

Les aides fiscales contribuent à compenser une partie de ces contraintes. Leur efficacité mérite cependant d’être régulièrement évaluée, notamment au regard de la part de l’avantage qui revient effectivement aux entreprises, du coût des montages financiers et de l’accès des petites structures aux dispositifs.

Une décision attendue par les entreprises

La prolongation du Girardin industriel jusqu’en 2034 doit encore franchir les étapes parlementaires nécessaires à son adoption. Le maintien des dispositifs actuels n’est pas remis en cause par le seul rejet du volet recettes en commission. En revanche, leur avenir au-delà de 2029 demeure incertain.

Le débat rejoint une préoccupation exprimée collectivement par les industriels ultramarins rencontrés à Bruxelles : la nécessité de disposer de règles suffisamment stables pour engager des investissements de long terme.

La prolongation jusqu’en 2034 apporterait une visibilité supplémentaire. Elle ne garantirait toutefois pas que les modalités des dispositifs restent inchangées pendant toute cette période.

Pour les entreprises ultramarines, l’essentiel est désormais de savoir si les engagements publics pourront s’inscrire dans une durée compatible avec celle de leurs investissements.

Philippe Pied, Antilla, 13 octobre 2026