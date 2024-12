Inquiétudes dans les Caraïbes après la confirmation de deux cas du virus Oropouche à la Barbade

Dominica News Online – Mardi 10 décembre 2024, 10h46

Les inquiétudes montent dans les Caraïbes après la confirmation, la semaine dernière, de deux cas d’adultes infectés par le virus Oropouche (OROV) à la Barbade.

L’OROV est une maladie émergente transmise par les moustiques et les moucherons piqueurs qui suscite l’attention des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et d’autres agences de santé en raison de son potentiel de propagation dans les régions tropicales comme les Caraïbes.

En annonçant ces cas, le ministère de la Santé de la Barbade a conseillé aux résidents d’adopter des mesures de protection contre les piqûres de moustiques et d’insectes pour éviter de contracter l’OROV.

C’est la première fois que cette maladie est détectée à la Barbade, et déjà certains pays des Caraïbes s’activent à mettre en place des mesures préventives, étant donné les conditions environnementales similaires et la présence des mêmes vecteurs sur l’ensemble des îles.

Des rapports médiatiques indiquent que le ministère de la Santé de Sainte-Lucie devrait bientôt présenter des plans pour réduire les risques liés à cette maladie. Parmi les initiatives prévues figurent des mesures de surveillance, des campagnes d’éducation publique, et la distribution de ressources pour aider les communautés à lutter contre les populations de moustiques et de moucherons.

Contexte régional selon l’OMS

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), entre le 1er janvier et le 25 novembre 2024, 11 634 cas confirmés d’OROV, dont deux décès, ont été signalés dans la région des Amériques. Les pays des Caraïbes ayant signalé des cas confirmés sont :

• Cuba : 603 cas

• Guyana : 2 cas

• Barbade : 2 cas

• Îles Caïmans : 1 cas importé

L’OMS a évalué, dans une déclaration du 5 décembre, que le risque sanitaire public global posé par ce virus est élevé au niveau régional mais faible au niveau mondial.

L’organisation a souligné que les flambées actuelles de l’OROV mettent en évidence la nécessité de renforcer la surveillance épidémiologique et entomologique et de renforcer les mesures préventives auprès de la population. Elle a également insisté sur l’importance de mieux comprendre l’étendue de la maladie, y compris d’éventuelles nouvelles voies de transmission et de nouveaux vecteurs qui pourraient affecter des populations vulnérables telles que les femmes enceintes, leurs fœtus, et les nouveau-nés.

Symptômes et défis liés à l’OROV

L’OMS a indiqué que les symptômes de l’OROV sont similaires à ceux de la dengue et apparaissent généralement entre 4 et 8 jours (parfois entre 3 et 12 jours) après une piqûre de moustique ou de moucheron infecté.

Symptômes courants :

• Apparition soudaine de fièvre

• Maux de tête intenses

• Raideur articulaire et douleurs

• Frissons

• Nausées et vomissements persistants (parfois)

Ces symptômes durent généralement jusqu’à 7 jours. Environ 60 % des cas présentent une rechute des symptômes après l’arrêt de la fièvre. Si la majorité des patients se rétablissent en une semaine, certains peuvent mettre des semaines à retrouver une santé normale. Des formes sévères, bien que rares, peuvent entraîner une méningite aseptique dans la deuxième semaine de la maladie.

Ce qui rend l’OROV inquiétant, c’est l’absence de traitements antiviraux spécifiques ou de vaccins. Le diagnostic est également compliqué car ses symptômes se chevauchent avec ceux de la dengue, du Zika et du chikungunya.

Mesures de prévention

Les autorités sanitaires insistent sur le fait que la prévention est essentielle.

Le ministère de la Santé de la Barbade a recommandé les mesures suivantes :

• Utiliser des moustiquaires et des répulsifs.

• Porter des vêtements à manches longues et des pantalons longs, en particulier entre le crépuscule et l’aube, lorsque les vecteurs sont les plus actifs.

• Éliminer les eaux stagnantes autour des habitations pour empêcher la prolifération des moustiques.

Le ministère a également demandé aux habitants de vérifier leurs domiciles et d’éliminer toute eau stagnante accumulée dans des contenants vides, en particulier après de fortes pluies.

