Le départ d’Emmanuel Macron, souvent présenté comme une issue à la crise politique, n’apporterait aucune solution durable aux divisions qui fracturent la société française ni à l’instabilité ambiante.

Si 46 % des Français désignent Emmanuel Macron comme principal responsable de la situation actuelle, cette perception s’accompagne d’un sentiment général de défiance envers les acteurs politiques. Michel Barnier, par exemple, est perçu comme un simple « dommage collatéral » de cette crise. Par ailleurs, une majorité des Français (59 %) exprime une préférence pour un Premier ministre non affilié à un parti traditionnel, soulignant une désillusion croissante à l’égard des institutions politiques classiques.

La configuration politique actuelle repose sur une tripolarité marquée : le Rassemblement national, la gauche radicale et le bloc macroniste. Ces forces reflètent des fractures idéologiques et sociales profondes, qui ne seraient pas résolues par une simple alternance ou une réforme institutionnelle.

Pourquoi la démission présidentielle ne résoudrait-elle pas la crise ?

Des élections présidentielles et législatives anticipées reproduiraient la tripolarité actuelle, rendant l’Assemblée nationale toujours ingouvernable. Le futur président ne bénéficierait d’aucune véritable adhésion populaire, mais seulement d’un soutien conditionné par le rejet de ses adversaires.

Les fractures idéologiques, quant à elles, ne disparaîtraient pas comme par magie. Les trois blocs politiques incarnent des visions incompatibles :

• un modernisme élitaire (bloc macroniste),

• une radicalité sociétale de gauche (avec une nuance concernant certains socialistes qui souhaitent prendre leurs distances avec Jean-Luc Mélenchon),

• des préoccupations identitaires et sécuritaires (Rassemblement national).

Ces divergences idéologiques profondes ne peuvent être surmontées par une alternance politique classique ni par une simple réforme institutionnelle.

Enfin, selon la Constitution, Emmanuel Macron n’est pas tenu de démissionner, sauf en cas d’empêchement ou de destitution. Or, rien n’indique qu’il céderait à la pression populaire, bien que 59 % des Français souhaitent son départ.

Un problème qui dépasse les institutions

Le blocage politique en France ne sera pas résolu par la démission du Président ou un passage à la proportionnelle. D’autres solutions existent, comme un référendum ou une réforme de la pratique politique.

Lors de la présentation d’une motion de censure contre le Premier ministre Michel Barnier, l’Assemblée a montré son pouvoir de renverser le gouvernement, révélant une crise plus large de la Ve République. La dissolution présidentielle a été critiquée, mais le problème est davantage parlementaire. La tripartition politique actuelle contribue à l’instabilité et montre que le président, sans majorité, est affaibli. L’Assemblée a le dernier mot, soulignant la nécessité de repenser le fonctionnement politique pour sortir de cette impasse.

La crise actuelle ne trouve donc pas son origine dans les institutions elles-mêmes, mais dans une multipolarisation de l’opinion publique et un éclatement de l’imaginaire collectif. Restaurer un sentiment d’appartenance nationale et privilégier l’intérêt général apparaît comme une nécessité.

Ce qu’il faut, c’est un effort collectif et durable pour dépasser les divisions idéologiques et repenser le contrat social.

Cependant, pour l’instant, la France n’a pas encore suffisamment « touché le fond » pour engager cet effort, comme ce fut le cas après la Seconde Guerre mondiale, avec un gouvernement d’union nationale qui avait entrepris de reconstruire le pays et de jeter les bases d’une nouvelle société.

Gérard Dorwling-Carter

