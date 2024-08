La formation d’un champion L’entraîneur de longue date de Jordan Crooks revient sur le parcours du nageur.

Cayman Compass

Par Seaford Russell Jr

Avant sa médaille d’or aux championnats du monde et sa finale historique aux Jeux olympiques, l’entraîneur de longue date de Jordan Crooks, Caleb Miller, avait perçu son potentiel pour atteindre le sommet de la natation.

Crooks, 22 ans, est devenu le premier nageur caïmanais à participer à une finale olympique à Paris, terminant à seulement 0,08 seconde du bronze dans le 50 mètres libre. Son temps fait de lui le nageur le plus rapide des Caraïbes.

Miller, le premier entraîneur qui a amené Crooks au succès international, a regardé son élève entrer dans l’histoire sur son téléviseur en Virginie.

“Je lui dis tout le temps que j’étais fier de lui bien avant qu’il ne soit rapide et que je suis plus fier de la personne qu’il est et qu’il est en train de devenir que de n’importe quoi d’autre”, a déclaré Miller au Compass.

Bien que Crooks ait aimé jouer au basket-ball plus que tout autre sport, c’est la natation qui lui a ouvert la voie pour devenir une star de l’athlétisme.

Crooks a commencé à nager à l’âge de quatre ans, mais ce n’est qu’à 11 ans qu’il a commencé à participer à des compétitions – c’est à ce moment-là qu’il a rencontré Miller, qui est devenu son mentor et son ami pour la vie.

Les chemins de Miller et Crooks ont commencé à se croiser en 2014 – l’année où Crooks a participé à ses premiers championnats CARFTA.

“Au départ, c’était un enfant plutôt calme, et même s’il était plutôt bon pour son âge, il n’avait pas vraiment pris la décision de poursuivre le sport à un niveau plus élevé”, a déclaré Miller, notant que Crooks nageait parce qu’il aimait sincèrement cela.

Bien que Crooks ait nagé pendant plusieurs années en tant que hobby, les choses ont commencé à changer lorsqu’il a commencé à s’entraîner avec Miller au Camana Bay Aquatic Club.

En 2017, lorsque Crooks est rentré de ses troisièmes Jeux CARIFTA consécutifs sans la moindre médaille, se souvient Miller, c’est à ce moment-là que sa nature compétitive s’est manifestée.

Plus l’objectif est élevé, plus le coût est élevé

“Les choses ont changé pour lui lorsque nous étions au CARIFTA à Nassau… il y a eu un déclic”, a déclaré Miller.

Crooks savait qu’il n’était pas aussi performant qu’il le souhaitait, a expliqué Miller, ajoutant qu’il se souvenait d’une conversation entre les deux hommes, lorsque Crooks avait demandé ce qu’il faudrait faire pour réussir en natation.

“Je me souviens d’une conversation très honnête au cours de laquelle je lui ai dit que tous les objectifs exigent des sacrifices et que plus l’objectif est élevé, plus le coût est élevé… la seule vraie question est de savoir si vous êtes prêt à faire ce qu’il faut en termes de temps, de dévouement et de discipline pour réussir”. a raconté M. Miller.

Mais l’engagement allait dans les deux sens, puisque Miller a dit à Crooks qu’il allait lui aussi s’investir à 100 % dans le parcours de l’athlète.

Cette conversation a trouvé un écho chez Crooks.

Sa zone de confort a été mise à l’épreuve, mais il a commencé à surmonter les obstacles, en affrontant sa peur de nager dans l’eau froide en hiver, en se levant à 5 heures du matin pour l’entraînement et en acceptant de perdre contre les enfants les plus expérimentés de l’époque, ce qui était une condition préalable à la réussite.

“Ainsi, trouver sa voie vers le sommet ne s’est pas fait immédiatement”, a déclaré Miller. “Je n’ai jamais vraiment eu à me battre avec Jordan pour qu’il travaille”, ajoute-t-il, notant que parfois Crooks se surpassait tellement qu’il vomissait dans les buissons avoisinants.

“Il s’appropriait sa vision et la concrétisait par des actions. La seule fois où j’ai dû jeter Jordan dans la piscine, c’était en hiver… Jordan détestait l’eau froide”.

Une amitié en dehors de la piscine



Caleb Miller rend visite à son ancien élève et ami Jordan Crooks dans le Tennessee.

Bien que Crooks soit en train de prendre son envol, sa vie en dehors de la piscine est tout aussi importante et il trouve le temps de s’adonner à ses activités préférées.

Crooks aime pêcher, faire de l’apnée, attraper des conques et des homards avec ses amis, et il apprécie les moments passés en famille.

Miller pense que Crooks appréciait le fait qu’il n’était pas seulement là en tant qu’entraîneur, mais aussi en tant qu’ami ; les deux hommes se lançaient des plaisanteries à l’entraînement et allaient même jusqu’à pêcher en mer ensemble.

“Entre les milliers d’heures passées dans la piscine et les déplacements aux quatre coins du monde pour les compétitions, on finit par bien connaître ses athlètes”, explique Miller.

“De temps en temps, Jordan et moi nous retrouvions pour aller pêcher ou chasser le poisson-lion”, a-t-il ajouté, précisant qu’ils déjeunaient ensuite à Heritage Kitchen, à West Bay.

La percée internationale de Crooks

Grâce à leur amitié, Miller s’est tenu aux côtés de Crooks, le regardant concourir aux Jeux olympiques de la jeunesse et aux Island Games.

Il était également aux côtés du nageur lorsqu’il a éclipsé les records nationaux juniors des îles Caïmans à maintes reprises.



Caleb Miller, à gauche, avec Jordan Crooks après que le nageur a remporté la médaille de bronze dans le 50 mètres dos masculin aux Jeux des îles de 2019 à Gibraltar.Miller était également présent lorsque Crooks a remporté sept médailles lors de ses sixièmes championnats CARIFTA et l’a vu participer à la première équipe de relais du pays aux championnats du monde en 2019 – l’année où Miller et Crooks ont dû se séparer.

Comme beaucoup, Miller a été rattrapé par le coût élevé de la vie et a constaté que son amour pour les îles Caïmans ne pouvait pas l’emporter sur la nécessité de mener une vie durable avec sa famille. Il a pris la décision “difficile” mais réaliste de partir à l’expiration de son contrat d’immigration.

Crooks est resté au Camana Bay Aquatic Club pendant une courte période après le départ de Miller, mais il a trouvé que l’atmosphère et l’encadrement ne correspondaient pas à ses besoins ou à ceux de sa jeune sœur Jillian, et la fratrie a donc quitté le club.

Pas de club, pas de problème

Mais Miller s’est à nouveau retrouvé à entraîner Crooks, mais cette fois à distance, avec l’aide locale de Bailey Weathers, alors directeur technique de la Cayman Islands Aquatic Sports Association.

Miller créait des séances d’entraînement pour Jordan et Jillian et les deux nageurs les passaient en revue avec Miller ; ce n’était pas la façon la plus pratique de s’entraîner, mais cela fonctionnait.

Même pendant l’épidémie de COVID-19, Miller et ses deux athlètes des îles Caïmans ont pu continuer à travailler ensemble.

Les Crooks ont commencé à nager dans l’océan, tandis que Miller a utilisé un GPS pour mesurer le parcours qu’il leur a tracé. Ils ont suivi cet entraînement en eau libre tous les jours.

“C’est un peu fou, mais nous avons réussi, et ils étaient prêts à nager lorsque les enfants sont retournés à la piscine, et en bonne forme”, a déclaré M. Miller.

Leur excellente forme en a surpris plus d’un, car les frères et sœurs Crooks avaient des ressources limitées, mais ils parvenaient tout de même à participer à des compétitions de natation et à battre leurs adversaires, ne laissant aucun doute sur le fait qu’ils étaient les nageurs les plus rapides.

“Bien que peu orthodoxe, cela a semblé fonctionner, car c’est à ce moment-là que Jordan a été découvert par Tennessee lors d’une rencontre TYR Pro Series”, a déclaré Miller.

Ainsi, même sans équipe ni club, Jordan a pu gagner une place à l’université du Tennessee et Jillian a fait partie de sa première équipe olympique.

“Je pourrais écrire un autre roman sur Jillian”, a déclaré Miller à propos de la nageuse caïmanaise la plus décorée de tous les temps.

Les records universitaires tombent

Crooks a battu de nombreux records de la SEC et de la NCAA au cours de ses premières et deuxièmes années dans le programme de natation et de plongeon de l’Université du Tennessee, sous la houlette de l’entraîneur Matt Kredich.



Crooks est le meilleur nageur de première année de l’histoire de la NCCA pour les épreuves de 50 et 100 yards en nage libre.

Jordan Crooks est le nageur de l’Université du Tennessee le plus rapide de l’histoire.

Lui et l’Américain Caeleb Dressel sont les deux seuls nageurs à avoir réussi à passer sous la barre des 18 secondes dans le 50 yards libre, tous deux ayant accompli cet exploit à deux reprises.

Au cours de son parcours historique à Tennessee, Crooks a terminé l’année 2022 avec une médaille d’or aux championnats du monde de la FINA (course courte), ce qui fait de lui le premier Caïmanais, tous sports confondus, à remporter une médaille aux championnats du monde.

Son temps de 20,31 secondes aux championnats du monde l’a placé au quatrième rang des nageurs de course courte les plus rapides de l’histoire, à seulement 0,15 seconde du record du monde de Dressel.



Jordan Crooks avec sa médaille d’or après avoir remporté la finale du 50 m nage libre masculin lors des Championnats du monde de natation courte distance de la FINA à Melbourne, en Australie, le 17 décembre 2022. Photo : Giorgio Scala / Deepbluemedia / Insidefoto

Il semble que c’est à ce moment-là que les gens ont commencé à s’intéresser à Crooks, à l’exception de Miller qui a été présent tout au long du parcours, allant même jusqu’à rendre visite à Crooks dans le Tennessee.

“Lorsque Jordan a remporté les championnats du monde, j’étais à une compétition en Californie et je me suis réveillé à 3 heures du matin pour regarder la natation et lorsqu’il a gagné, j’ai dû réveiller tout l’hôtel”, a déclaré Miller, notant que l’aboutissement d’années et d’années de dévouement de Crooks avait finalement porté ses fruits.

“Jordan n’a pas connu le succès du jour au lendemain”, a ajouté M. Miller. “Il a dû faire des sacrifices pour mériter cela. Jordan et moi nous parlons souvent… nous sommes plus frères qu’autre chose, mais je pense que c’est inévitable après avoir connu le succès, l’échec et les bons moments, [et] je ne peux pas dire assez de bien de la famille Crooks – ils sont vraiment une famille pour nous”.

Si Crooks s’est sacrifié et a travaillé dur pour arriver là où il est aujourd’hui, le mérite en revient à quelques personnes triées sur le volet. Il s’agit de ses parents James et Faith Crooks, des entraîneurs de Cayman Grant Ferguson et Katie Lambert, de son entraîneur de Tennessee Matt Kredich et de Miller.

“Je crois que Jordan continuera à réussir dans ce sport parce que, comme il l’a fait quand il était plus jeune, il va sauter dans la piscine et essayer d’être meilleur aujourd’hui qu’il ne l’était hier, fermement convaincu qu’il peut s’améliorer et qu’il a la volonté inébranlable de réussir”, a déclaré Miller.

J’aime ça : J’aime chargement…