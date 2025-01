La production, intellectuelle de l’économiste, Jean Marie, Nol est intense et démontre une véritable passion de l’homme pour les deux pays auxquels il appartient, la Martinique et la Guadeloupe de par ses liens Familiaux.

Dans sa dernière tribune, il évoque la dépendance de laquelle se trouve les deux îles par rapport à la France et il fait une proposition pour trouver une alternative autre à cette situation.

:

Les Antilles françaises, nous dit Jean-Marie Nol, notamment la Guadeloupe et la Martinique, demeurent prisonnières d’un modèle économique largement dépendant de la France métropolitaine. Ce schéma, hérité de l’époque coloniale, limite leur capacité à diversifier leurs partenaires économiques et à développer des secteurs stratégiques. Une coopération économique avec le Canada apparaît comme une alternative crédible et prometteuse pour rompre avec cette dépendance et poser les bases d’un nouveau modèle de développement.

• Une complémentarité économique : Le Canada excelle dans des secteurs pertinents pour les Antilles, tels que l’agroalimentaire, l’innovation technologique et le tourisme. Ses compétences pourraient moderniser les filières locales et diversifier leurs débouchés.

• Un avantage culturel et linguistique : La francophonie, notamment avec le Québec, facilite les échanges et réduit les barrières culturelles.

• Un potentiel éducatif : Les étudiants antillais peuvent renforcer les liens économiques transatlantiques grâce à des formations au Canada, qui est une destination académique de choix.

• Une ouverture à des marchés globaux : Le Canada offre un accès stratégique au marché nord-américain et à d’autres régions grâce à des accords comme l’ALENA/AEUMC.

• Diversification et autonomie économique : S’appuyer sur un partenaire comme le Canada permettrait de réduire la dépendance exclusive à la France et d’élargir les opportunités économiques.

Conclusion :

Plutôt que de se concentrer exclusivement sur les échanges avec la France ou la région Caraïbe, où les obstacles économiques et géopolitiques sont nombreux, les Antilles françaises devraient privilégier une coopération renforcée avec le Canada. Ce choix stratégique ouvrirait la voie à un modèle économique innovant et durable, basé sur l’autonomie et l’intégration à des réseaux globaux.

Comme le souligne le proverbe créole, « Prends les devants avant que les devants ne te prennent » : il est temps pour les Antilles d’anticiper leur avenir économique.

NDLR. : Une idée lancée, si elle est reprise par les politiques et le monde économique (qui, pour une fois, pourraient accorder leurs violons), nécessitera de résoudre les problèmes liés au transport, à la fiscalité et à l’aide au développement économique. Cela serait également le cas pour l’ouverture vers la région Caraïbe, une idée qui commence à germer auprès de nos décideurs.

Gdc

