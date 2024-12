Les cancers dans les petits pays et territoires insulaires: un focus sur les DROM

Lors du colloque ARUM 2024, une présentation par Maïna Karam, Alain Maurin et Claude Codjia a analysé la problématique des cancers dans les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM) et autres territoires insulaires, en explorant les constats statistiques, les facteurs socio-économiques et environnementaux, et leur positionnement face aux enjeux sanitaires.

Constats principaux :

Contexte socio-économique des DROM :

Faibles performances économiques : taux de chômage et pauvreté élevés, PIB par habitant et espérance de vie inférieurs à la France hexagonale.

Vulnérabilité accrue au changement climatique, entraînant des impacts sur les écosystèmes et les ressources.

Taux d’incidence des cancers :

Les DROM enregistrent des taux d’incidence standardisés pour tous les cancers (sauf le cancer de la peau non mélanome) inférieurs à ceux de la France hexagonale (2022).

Taux élevés de cancers de la prostate en Guadeloupe, Martinique et Guyane, potentiellement liés à la pollution par le chlordécone.

Chlordécone :

Utilisé massivement dans les bananeraies des Antilles entre 1972 et 1993, ce pesticide organochloré persiste dans les sols sur des siècles.

Lié à des effets néfastes, notamment le cancer de la prostate, selon des études scientifiques (Multigner et al., 2018).

Variables explicatives des cancers :

L’analyse de 152 territoires révèle que les principaux facteurs influençant l’incidence des cancers incluent :

• La proportion de population âgée de 65 ans et plus,

• Le PIB par habitant,

• L’espérance de vie à la naissance.

Enjeux spécifiques aux DROM :

Les Antilles françaises sont particulièrement touchées par les conséquences du chlordécone, suscitant des attentes fortes sur le plan scientifique, sanitaire et juridique.

Contribution de l’étude :

Cette recherche, à l’intersection de la santé publique et de l’économie, offre des perspectives pour orienter les politiques publiques. Elle met en lumière les spécificités des DROM par rapport à d’autres territoires insulaires, et propose des solutions adaptées pour réduire les risques liés au cancer et renforcer la prévention.

Les résultats soulignent l’importance d’une action publique ciblée pour les DROM, notamment face aux défis environnementaux, économiques et sanitaires uniques auxquels ils sont confrontés.

