Une critique de ‘Listen Black Man – The Life & Times of J Ralph Casimir’ (Écouter un homme noir – La vie et l’époque de J Ralph Casimir)

Gabriel Christian, Esquire –

J. Ralph Casimir

“Listen Black Man : La vie et l’héritage de J. Ralph Casimir” est une biographie qui dresse un portrait vivant de l’une des figures culturelles et politiques les plus influentes des Caraïbes. Rédigée par Kathy Casimir MacLean, la petite-fille de Casimir, cette biographie rend un hommage longtemps attendu à l’impact profond de son grand-père sur la Dominique et sur le mouvement panafricain du XXe siècle.

Le livre se penche sur les multiples facettes du rôle de Casimir en tant que poète, activiste et membre pionnier de l’Universal Negro Improvement Association (UNIA) de Marcus Garvey. Il retrace son combat fervent contre l’oppression coloniale et met en lumière sa contribution à la fierté des identités africaines et indigènes des Kalinago. Le travail de Casimir allait au-delà de la poésie et de l’activisme ; il a joué un rôle essentiel dans la publication des premières anthologies de poésie de la Dominique, mettant en valeur la riche tapisserie culturelle de l’île. À cette fin, nous félicitons MacLean et Papillote Press, dirigée par Polly Patullo, d’avoir enregistré l’histoire et la culture de notre peuple.

Le récit de MacLean est profondément personnel, imprégné d’anecdotes et d’idées qui donnent vie au dévouement inébranlable de Casimir pour le progrès de sa communauté. Son travail révèle l’héritage durable de Casimir, qui contrebalance la désillusion moderne à l’égard de certains dirigeants actuels de la Dominique.

L’influence de Casimir s’étend jusqu’à l’époque contemporaine, comme en témoigne l’action caritative du Dr Julius Garvey, qui reflète les idéaux communautaires défendus par Casimir. En 2015, le Dr Garvey, en mémoire de son défunt père et de son allié dominicain Casimir, a fait don de 400 plants d’arbres à pain de la variété la plus délicieuse à la Dominique par l’intermédiaire du Réseau agricole des Caraïbes, une branche de www.rebuilddominica.org.

MacLean juxtapose magistralement des récits historiques et des réflexions actuelles, renforçant ainsi l’intemporalité de la mission de Casimir pour la dignité et l’unité. La biographie est un rappel retentissant de la nécessité pour tous les Dominicains de se rallier à l’appel du devoir, de l’honneur et de la patrie. Et pour que notre nation survive et prospère, nous devons nous débarrasser des dirigeants fantoches d’aujourd’hui qui, sans aucune fierté nationale, continuent de vendre le symbole de notre nation pour s’enrichir et enrichir leurs maîtres étrangers.

Dans l’ensemble, “Listen Black Man” est un hommage puissant et une lecture essentielle pour quiconque s’intéresse à l’histoire des Caraïbes, au panafricanisme et à la quête incessante d’une identité culturelle et politique. Il s’agit d’un rappel convaincant de l’impact remarquable qu’un individu peut avoir sur le cours de l’histoire.

La vie exemplaire de Casimir appelle tous les Dominicains à faire leur devoir aujourd’hui pour la cause la plus noble de la construction de la nation. Allons-nous écouter cet appel ?

Pour en savoir plus : https://themarcusgarvey.org/

et ici :

Le livre est disponible à la vente sur le site web de Papillote Press.

J’aime ça : J’aime chargement…