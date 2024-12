Mercusur: un accord contesté

La Commission européenne a scellé un pacte commercial d’une portée inédite avec les quatre nations fondatrices du Mercosur — Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay —, malgré une levée de boucliers menée par la France et d’autres voix dissidentes en Europe. Fruit de vingt-cinq années de négociations laborieuses, cet accord promet d’abaisser les barrières douanières sud-américaines sur des produits européens comme les voitures, les vêtements ou les vins raffinés, en échange d’un accès partiellement élargi des produits agricoles du Mercosur, tels que le bœuf ou l’éthanol, aux marchés européens.

Présenté comme un “accord historique” par Ursula von der Leyen, cet engagement s’accompagne de garanties environnementales, permettant sa suspension en cas de manquement aux objectifs de l’Accord de Paris. Pourtant, critiques et doutes affluent : des écologistes dénoncent une menace pour les écosystèmes fragiles d’Amérique du Sud, tandis que les agriculteurs européens s’inquiètent d’une concurrence déloyale et annoncent des manifestations imminentes.

Si l’Allemagne, l’Espagne et le Brésil saluent une avancée économique et diplomatique stratégique, la France, la Pologne et l’Italie expriment leur défiance, jugeant les compensations insuffisantes et les engagements climatiques trop faibles. L’avenir de cet accord, suspendu à une ratification incertaine par les États membres et le Parlement européen, semble fragile, tandis que l’ombre de la Chine plane sur l’Amérique latine, accentuant les craintes de voir l’Union européenne perdre pied dans cette région stratégique.

