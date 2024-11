SFR Caraïbes : Un engagement pour un réseau de pointe aux Antilles-Guyane

SFR Caraïbes investit pour offrir aux Antilles-Guyane une connectivité de pointe, tournée vers l’avenir.

Nous avons rencontré Frédéric Hayot, PDG de SFR Caraïbes, en Guadeloupe lors d’un événement organisé par l’entreprise pour ses clients. À cette occasion, Monsieur Hayot a partagé sa vision et les projets ambitieux de SFR Caraïbes pour les Antilles-Guyane. Avec des investissements conséquents dans la fibre et l’arrivée imminente de la 5G, SFR Caraïbes se positionne comme un acteur clé du développement numérique dans la région. Monsieur Hayot détaille dans cette interview les défis et innovations qui transforment le secteur des télécommunications aux Antilles-Guyane.

Ce fut aussi l’occasion de discuter et de rencontrer Monsieur Ricardo Allamelou, directeur Marché Entreprises Antilles-Guyane. (voir en bas d’article)

Pouvez-vous nous parler de l’événement d’aujourd’hui en Guadeloupe et de son objectif ?

Aujourd’hui, nous avons organisé ici en Guadeloupe un moment convivial pour nos clients entreprises. Ce type de rencontre nous permet de présenter les évolutions de nos offres et de partager les dernières avancées de SFR Caraïbes. Cette fois, c’était aussi l’occasion d’introduire notre nouveau directeur du marché entreprises, Ricardo Allamelou, qui supervise désormais les activités pour l’ensemble de la zone Antilles-Guyane. Ces événements sont essentiels pour entretenir des liens étroits avec nos clients et leur montrer que SFR Caraïbes est solidement ancré localement.

Comment SFR Caraïbes se distingue-t-il des autres opérateurs télécoms dans les Antilles-Guyane ?

SFR Caraïbes est une entreprise qui a ses racines dans les Antilles et en Guyane. Depuis notre intégration au groupe Altice en 2013, nous bénéficions des ressources d’un grand groupe tout en conservant une forte autonomie. Cette indépendance nous permet de répondre précisément aux besoins locaux. Nous avons notre propre équipe d’ingénierie et de support technique basée ici, ce qui facilite une approche sur mesure pour chaque client.

« Notre ambition est simple : faire des Antilles-Guyane un leader en connectivité dans la Caraïbe. »

Quelles sont les principales offres que vous proposez aux entreprises ?

Nous avons une gamme complète de produits adaptés à la taille et aux besoins spécifiques des entreprises. Pour les petites entreprises, nous proposons des offres standards de téléphonie mobile et d’Internet en fibre. Pour les PME et les grandes entreprises, nous créons des solutions personnalisées, telles que des réseaux privés virtuels (VPN) et la technologie LTE-M pour les objets connectés. Nous sommes d’ailleurs les seuls à proposer le LTE-M dans la région, ce qui permet aux entreprises locales de connecter des capteurs et appareils à moindre coût.

Quels investissements majeurs ont marqué l’année 2024 pour SFR Caraïbes ?

L’année 2024 a été une année clé en termes d’investissement. Nous avons investi plus de 50 millions d’euros dans la fibre optique et dans la 5G, déjà opérationnelle en Guyane et en cours de déploiement aux Antilles. Aujourd’hui, nous couvrons près de 90 % du territoire en fibre, et avons été reconnus numéro un pour la qualité de nos réseaux fixe et mobile d’après le baromètre Nperf. C’est une reconnaissance importante, qui souligne le travail de nos équipes et notre engagement pour un service de qualité.

La 5G arrive bientôt aux Antilles. Que représente-t-elle pour vous et vos clients ?

Nous sommes techniquement prêts pour la 5G aux Antilles ; il ne nous reste qu’à obtenir les fréquences nécessaires pour activer la couverture. Nous avons choisi une stratégie de “vraie” 5G, qui utilise des fréquences basses pour une couverture large et des fréquences hautes pour les zones urbaines. Cette technologie est un atout crucial pour les entreprises locales, car elle améliore la vitesse de connexion et réduit la latence, des éléments essentiels pour les secteurs nécessitant une connectivité performante.

Comment SFR Caraïbes accompagne-t-il les entreprises dans leur transformation numérique ?

Nous avons dédié une équipe de support pour les entreprises, chargée de déployer et de maintenir les solutions. Une équipe commerciale spécialisée est également à leur disposition pour comprendre les besoins uniques de chaque client et proposer des solutions adaptées. Cette capacité à offrir un accompagnement sur mesure est l’un des atouts majeurs de SFR Caraïbes pour répondre aux attentes des entreprises locales.

Quelles sont vos priorités pour l’année 2025 et au-delà ?

En 2025, nous prévoyons de poursuivre nos investissements pour terminer le déploiement de la fibre et lancer la 5G aux Antilles. Nous continuons également à renforcer notre réseau 4G Max pour assurer une couverture optimale dans toute la région. Outre la 5G, nous explorons des solutions innovantes telles que le suivi de flottes de véhicules et les capteurs connectés, afin de soutenir nos clients dans leur transformation digitale.

Ricardo Allamelou, nouveau directeur du marché entreprises Antilles-Guyane chez SFR Business « Nous sommes ici pour construire avec nos clients des solutions sur mesure, adaptées aux besoins uniques des Antilles-Guyane. » Ricardo Allamelou, récemment nommé directeur du marché entreprises Antilles-Guyane chez SFR Business, apporte avec lui une expertise internationale et une vision ambitieuse pour le développement des solutions télécoms locales. Avec un parcours qui l’a mené de l’Amérique latine à l’Australie en passant par l’Europe de l’Est, il revient aux Antilles pour renforcer la proximité et l’innovation au sein de SFR Business. Sous sa direction, SFR Business se fixe un objectif audacieux : tripler son chiffre d’affaires en trois ans dans cette zone stratégique. Cette ambition repose sur trois axes principaux : le renforcement des équipes locales pour une proximité accrue avec les entreprises, l’optimisation de l’expérience client par une digitalisation poussée, et le déploiement de la 5G pour répondre aux besoins technologiques des entreprises de la région. Monsieur Allamelou a également exprimé sa volonté de créer un “club de pionniers”, réunissant des entrepreneurs visionnaires pour collaborer sur les innovations qui définiront l’avenir technologique des entreprises antillaises et guyanaises.

