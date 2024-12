Syrie: la chute du régime de Bachar al-Assad

La coalition rebelle qui a renversé le régime de Bachar al-Assad en Syrie est dominée par deux acteurs principaux : Hayat Tahrir al-Sham (HTS), un groupe islamiste radical, et l’Armée nationale syrienne, soutenue par la Turquie. L’offensive, débutée le 27 novembre 2024, a permis aux rebelles de s’emparer d’Alep et de Hama, avant de culminer avec la capture de Damas. Bachar al-Assad a fui le pays, pour se réfugier en Russie,mettant fin à un règne de 24 ans. Ce renversement est vu comme l’aboutissement du soulèvement populaire entamé en 2011.

Les objectifs et ambitions politiques des rebelles

D’abord, celles de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) qui, sous la direction d’Abou Mohammed al-Joulani, HTS cherche à établir un gouvernement de transition et à organiser des élections libres. Al-Joulani a promis de respecter les droits de tous les Syriens, sans discrimination religieuse ou culturelle, tout en contrôlant la prolifération des armes. Il a également mis en place le « Gouvernement syrien du salut » à Idlib pour administrer les services publics sous la loi islamique, tout en apaisant les tensions avec les minorités et les puissances étrangères. Cependant, le passé terroriste de HTS, marqué par ses liens avec Al-Qaïda, suscite la méfiance des puissances occidentales. Bien qu’Al-Joulani affirme vouloir rompre avec le djihadisme radical, les États-Unis et l’Union européenne continuent de désigner HTS comme une organisation terroriste.

Les tensions internes entre groupes rebelles

D’autres factions, comme l’Armée nationale syrienne, soutenue par la Turquie, poursuivent des objectifs différents. Plus alignées sur les intérêts turcs, elles s’opposent parfois aux Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les Kurdes, et entretiennent des relations conflictuelles avec HTS.

Les réactions internationales face à la chute d’Assad

C’est d’emblée, une grande méfiance des puissances occidentales. Malgré les efforts d’Abou Mohammed al-Joulani pour projeter une image de modération, les pays occidentaux restent sceptiques. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France maintiennent leur désignation de HTS comme groupe terroriste, doutant de la sincérité de sa transformation. Cette méfiance complique toute tentative de reconnaissance internationale du nouveau régime.

2. Impact sur les politiques migratoires européennes

Plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, la Suède et l’Italie, ont suspendu les demandes d’asile des réfugiés syriens après la chute du régime. Ces décisions sont motivées par l’instabilité politique en Syrie et les préoccupations liées à la sécurité en Europe.

Implications géopolitiques et interventions militaires

Israël

Pays voisin, Israël a intensifié ses frappes aériennes en Syrie après la chute d’Assad, menant environ 250 raids pour cibler des infrastructures militaires et empêcher le transfert d’armes au Hezbollah et à l’Iran. Les principaux objectifs d’Israël incluent la destruction des systèmes d’armement stratégiques, tels que les armes chimiques, et la prévention d’une implantation militaire iranienne en Syrie.

États-Unis et coalition internationale

Depuis 2014, une coalition dirigée par les États-Unis lutte contre l’État islamique (EI) en Syrie, soutenant les Forces démocratiques syriennes (FDS). Cette coalition, composée de pays occidentaux, arabes, ainsi que de l’Australie et du Canada, a joué un rôle clé dans la libération de Raqqa en 2017. Elle œuvre également à la stabilisation des territoires libérés, en apportant un soutien humanitaire et économique.

Turquie

La Turquie intervient militairement dans le nord de la Syrie pour combattre les forces kurdes, qu’elle considère comme terroristes, et établir une « zone de sécurité » le long de sa frontière. Ce plan vise également à rapatrier une partie des trois millions de réfugiés syriens présents sur son territoire. En soutenant des groupes comme l’Armée nationale syrienne, Ankara cherche à affirmer son influence sur l’avenir politique de la Syrie.

Les Eeforts de médiation et rôle des Nations Unies

Les Nations Unies ont tenté de jouer un rôle dans la résolution du conflit syrien, notamment à travers les pourparlers de Genève, visant à établir une transition politique. Cependant, ces efforts ont été limités par les divergences entre grandes puissances, comme les vetos russes et chinois au Conseil de sécurité. Les discussions bilatérales entre la Russie et les États-Unis ont également marginalisé l’ONU dans le processus de paix.

La chute du régime de Bachar al-Assad ouvre une nouvelle ère d’incertitudes pour la Syrie. Entre ambitions politiques des rebelles, méfiance internationale et interventions étrangères, la stabilité du pays reste précaire. La transformation d’Abou Mohammed al-Joulani et de HTS sera déterminante pour l’avenir de la Syrie, bien que leur passé trouble complique leur reconnaissance sur la scène internationale.

Gérard Dorwling-Carter.

J’aime ça : J’aime chargement…