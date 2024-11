Une journée pour combattre le harcèlement scolaire

Ce jeudi 7 novembre marque la journée nationale de lutte contre le harcèlement et de mobilisation de l’ensemble de la communauté éducative et de tous les partenaires institutionnels et associatifs de l’École.

A cette occasion, la rectrice Nathalie Mons se rendra au collège Petit-Manoir au Lamentin. Au programme, escape game harcèlement, le Monopoly des inégalités, ateliers de prévention et de sensibilisation. Le harcèlement à l’école prend des formes variées : violences verbales, psychologiques, physiques.

Le plus souvent, le harcèlement se dissimule derrière des violences qui s’accumulent jusqu’à susciter un sentiment de honte, de persécution et d’isolement chez l’élève victime. C’est un fléau qui frappe des centaines de milliers d’élèves chaque année, avec parfois des conséquences dramatiques.

100% des établissements sont inscrits dans le programme National de lutte contre le Harcèlement

La lutte contre le harcèlement est une priorité absolue pour le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse. Aussi, l’École et les familles ont collectivement le devoir d’agir par tous les moyens contre ce fléau, autour des trois axes fixés par le ministre : prévention, détection et résolution. Dans l’académie de Martinique 100% des établissements sont inscrits dans le programme National de lutte contre le Harcèlement. Le pôle harcèlement organise le suivi à court, moyen et long terme afin d’assurer l’accompagnement de chaque cas connu dans le cadre du programme pHARe déployé sur l’ensemble des établissements scolaires publics du 1er et 2nd degré.

La parole se libère

Axe du projet académique, le harcèlement a monopolisé les actions du pôle « Bien Vivre Ensemble ». La Formation : plus de 1000 personnels formés 2023-24 : élaboration d’un programme de formation innovant. Dans le 1er degré, 702 personnels formés (directeurs.rices d’école, équipes ressources de circonscription) avec un parcours destiné aux membres des équipes ressources, un dispositif école, activable à la demande des inspecteurs de circonscription pour former les équipes enseignantes. Dans le 2nd degré, 378 personnels formés avec l’expérimentation d’un programme « Prévenir et lutter contre le harcèlement ».

Durant l’année scolaire 2023-24, 151 situations de harcèlement ont été comptabilisées entre le 1er septembre 2023 et le 12 juillet 2024. Soit une augmentation de 129% par rapport à l’année scolaire précédente, à associer avec une plus grande libération de la parole de la part des élèves et l’augmentation des faits de violence dans les établissements scolaires. Depuis le début cette année scolaire, en septembre, on compte 37 situations de harcèlement depuis cette rentrée. Ils reflètent une tendance similaire à celle de l’année scolaire dernière.

Source : Rectorat

