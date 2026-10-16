En Martinique comme en Guadeloupe, les collectivités doivent répondre à des exigences environnementales croissantes, sans toujours disposer des infrastructures et des moyens financiers nécessaires. Dans une question adressée au Gouvernement le 15 octobre, le sénateur guadeloupéen Dominique Théophile réclame une reconnaissance des surcoûts ultramarins et propose un pacte des déchets à l’horizon 2040. Derrière cette intervention parlementaire se pose une question essentielle : comment financer une transition écologique dont les contraintes ne sont pas les mêmes qu’en France hexagonale ?

Des obligations identiques, des moyens différents

Trier davantage, enfouir moins, recycler et valoriser localement les déchets : les objectifs de la politique environnementale française sont connus. Leur mise en œuvre, en revanche, se révèle particulièrement complexe dans les territoires insulaires.

La Martinique et la Guadeloupe doivent composer avec une réalité géographique et économique qui renchérit considérablement la gestion des déchets. Les équipements spécialisés sont souvent importés, leur entretien nécessite parfois l’intervention de techniciens extérieurs et certaines filières de traitement ne peuvent fonctionner dans des conditions économiques comparables à celles de l’Hexagone.

À cela s’ajoutent la rareté du foncier disponible, les difficultés d’implantation de nouvelles installations et les volumes relativement limités de déchets, qui empêchent de réaliser les économies d’échelle observées dans les grands territoires.

Ces contraintes sont connues depuis longtemps. Pourtant, elles ne se traduisent pas toujours par une adaptation suffisante des dispositifs financiers et réglementaires.

C’est précisément cette contradiction que le sénateur Dominique Théophile entend porter devant le Gouvernement.

Dans une question orale publiée au Journal officiel du Sénat le 15 octobre 2026, l’élu guadeloupéen interpelle le ministre chargé de la transition écologique sur la situation de la gestion et de la valorisation des déchets en Guadeloupe et en Martinique.

Son intervention dépasse le constat environnemental. Elle interroge directement la capacité financière des collectivités à respecter les obligations qui leur sont imposées.

Le surcoût ultramarin au cœur du débat

La gestion des déchets représente une dépense importante pour les collectivités locales. Collecte, transport, traitement, stockage, entretien des installations et investissements dans de nouvelles infrastructures mobilisent des ressources considérables.

Or, dans les territoires insulaires, ces dépenses sont structurellement plus élevées.

Dominique Théophile rappelle que l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a elle-même documenté l’existence de surcoûts spécifiques à la gestion des déchets ultramarins.

La difficulté ne réside donc plus seulement dans leur identification, mais dans leur prise en compte effective par les politiques publiques.

Les collectivités doivent simultanément assurer la continuité du service, moderniser leurs installations et financer la transition vers une économie davantage fondée sur la valorisation et le recyclage.

Cette accumulation d’obligations soulève une question de fond : jusqu’où les budgets locaux peuvent-ils absorber des dépenses supplémentaires sans compromettre d’autres investissements publics ?

Pour la Martinique, où les besoins d’équipements et de modernisation demeurent importants, cette interrogation concerne directement les finances publiques, mais également les entreprises et les ménages qui participent, sous différentes formes, au financement du service.

« La transition écologique ne peut reposer sur les seules capacités financières de collectivités qui supportent déjà des contraintes structurelles exceptionnelles. »

La TGAP, une fiscalité à adapter ?

Parmi les demandes formulées par le sénateur figure l’adaptation de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP.

Cette fiscalité vise notamment à encourager la réduction de l’enfouissement et à favoriser des modes de traitement moins dommageables pour l’environnement.

Son principe repose sur une logique économique : rendre progressivement moins avantageuses certaines pratiques afin d’inciter les acteurs à investir dans des solutions alternatives.

Mais cette logique rencontre une limite lorsque les alternatives n’existent pas encore, ou ne sont pas disponibles en quantité suffisante.

En Martinique et en Guadeloupe, le développement de nouvelles capacités de traitement suppose des investissements lourds, des procédures administratives et des délais de réalisation parfois importants.

Dans ces conditions, l’augmentation du coût de l’enfouissement peut pénaliser financièrement les collectivités sans leur permettre, à court terme, de modifier réellement leurs pratiques.

Le sénateur demande donc que la TGAP soit adaptée aux capacités effectives de traitement et de valorisation disponibles localement.

Il ne s’agit pas nécessairement de remettre en cause les objectifs environnementaux, mais de s’assurer que la fiscalité accompagne une transformation possible plutôt que de sanctionner une insuffisance d’équipements.

Des infrastructures à financer sur plusieurs années

La question du financement constitue l’autre volet majeur de cette intervention.

Construire une installation de traitement, développer une filière de valorisation ou moderniser des équipements existants exige une visibilité financière sur plusieurs années.

Les collectivités doivent pouvoir anticiper leurs investissements, identifier les subventions mobilisables et sécuriser les engagements des différents partenaires publics.

Dominique Théophile réclame ainsi une mobilisation des crédits nationaux et une sécurisation des financements européens.

Il demande également une adaptation des dispositifs de responsabilité élargie du producteur, les REP, aux réalités insulaires.

Ces dispositifs reposent sur le principe selon lequel les entreprises qui mettent certains produits sur le marché doivent contribuer à la gestion des déchets issus de leur consommation.

Leur efficacité dépend toutefois de l’organisation concrète des filières de collecte, de transport et de traitement.

Dans un territoire insulaire, où certains déchets doivent être exportés pour être valorisés, les coûts logistiques peuvent représenter un obstacle majeur.

La question est donc de savoir si les mécanismes actuels permettent réellement de financer l’ensemble des opérations nécessaires, notamment lorsque les volumes collectés sont faibles et les distances importantes.

Un pacte des déchets pour 2030-2040

La proposition la plus structurante du sénateur concerne la création d’un pacte ultramarin des déchets couvrant la période 2030-2040.

L’idée consiste à dépasser les interventions ponctuelles pour construire une véritable programmation des investissements.

Ce pacte devrait préciser les infrastructures à réaliser, les financements mobilisés, les calendriers de mise en œuvre et les résultats attendus.

Une telle démarche permettrait de relier les ambitions environnementales aux capacités réelles des territoires.

Elle supposerait également une coordination étroite entre l’État, les collectivités, les opérateurs chargés du traitement des déchets et les organismes participant au financement des équipements.

Pour la Martinique, cette perspective pose une question supplémentaire : quelle stratégie industrielle et économique construire autour des déchets ?

Car leur traitement ne constitue pas uniquement une charge pour les finances publiques. Il peut également devenir un secteur d’activité, générateur d’investissements, de compétences et d’emplois.

Le développement de filières locales de valorisation pourrait contribuer à réduire certaines exportations de déchets, à condition de disposer de volumes suffisants, de débouchés économiques et d’installations adaptées.

Encore faut-il que les projets soient conçus à partir des besoins réels du territoire et non de la seule nécessité de respecter des objectifs réglementaires.

La transition écologique ne peut se limiter à des obligations

L’intervention de Dominique Théophile met en évidence une difficulté qui dépasse largement la seule question des déchets.

Dans de nombreux domaines, les territoires ultramarins doivent appliquer des politiques nationales et européennes dont les objectifs sont identiques, alors que les conditions économiques de leur réalisation diffèrent profondément.

La gestion des déchets en fournit une illustration particulièrement concrète.

Il serait difficilement justifiable de renoncer aux ambitions environnementales sous prétexte de contraintes insulaires. Mais il serait tout aussi contestable de maintenir des exigences sans prévoir les moyens permettant de les satisfaire.

La reconnaissance des surcoûts, l’adaptation de la fiscalité et la programmation des investissements apparaissent donc comme trois conditions complémentaires.

Reste à savoir si le Gouvernement acceptera de traduire ces demandes en engagements financiers et réglementaires.

À la date du 16 octobre, la question du sénateur est toujours en attente de réponse ministérielle.

Au-delà de cette réponse, l’enjeu sera de mesurer la capacité de l’État et des collectivités à définir une trajectoire commune.

Car pour la Martinique comme pour la Guadeloupe, la réussite de la transition écologique ne se jugera pas uniquement au nombre d’objectifs fixés, mais à la capacité de construire, financer et faire fonctionner durablement les équipements nécessaires.

Une politique des déchets ne peut être véritablement ambitieuse que si les moyens de sa mise en œuvre sont à la hauteur des obligations qu’elle impose.

Source : Sénat, question orale n° 1283S de Dominique Théophile, publiée au Journal officiel du 15 octobre 2026.