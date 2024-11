CTM: Conférence Territoriale Ad’hoc.

Matinik, 5 novanm 2024,

Ce lundi 4 novembre 2024, le Conseil Exécutif de Martinique, les maires, les membres du Bureau de l’Assemblée de Martinique, les chefs de file politiques de la CTM présents ou représentés et les présidents des Chambres consulaires, se sont réunis en Conférence Territoriale Ad’hoc.

Cette conférence avait pour objectifs d’aborder la crise sociale actuelle, la mise en œuvre du protocole d’objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère, la concrétisation des réponses et des engagements de l’Etat et la matérialisation de ces dispositions dans le cadre d’une réforme économique de grande ampleur.

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique a salué la présence importante des élus.

Les élus et les acteurs économiques ayant pris part aux discussions :

Prennent acte des mesures négociées dans le cadre du protocole d’objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère qui constituent une étape essentielle pour baisser les prix des produits alimentaires, mieux contrôler les chaînes de distribution alimentaire et relancer la production agricole vivrière ;

Tendent vers une vision globale du tout alimentaire tout en réaffirmant la nécessité de rendre pérenne les avancées obtenues dans le cadre de ce protocole, pour une diminution durable des prix à la consommation et l’amplification de l’autonomie alimentaire ;

Condamnent les violences commises ces dernières semaines et les dégâts causés aux infrastructures publiques, aux biens privés et aux commerçants : 237 entreprises ont fait des demandes d’activité partielle ; 140 entreprises ont été touchées par des dégâts pour un préjudice de 80 à 90 millions d’euros ; 1500 salariés sont placés en chômage partiel dont 300 à 700 personnes qui risquent de perdre leur emploi ;

S’engagent, dans une démarche d’unité, à apporter leurs contributions dans le cadre de la rédaction d’une loi de programmation et d’orientation, demandée au Premier Ministre pour sortir de la vie chère en Martinique et poser les bases structurelles d’un nouveau modèle de développement économique structurel permettant la création de richesses et d’emplois ainsi que la préservation de notre environnement ;

S’accordent sur le principe de l’organisation d’un Congrès des élus de Martinique avant la fin de l’année 2024.

Liste des présents :

§ Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif de Martinique

§ Lucien SALIBER, Président de l’Assemblée de Martinique

§ Arnaud RENE-CORAIL, Maire des Trois-Îlets, Conseiller exécutif en charge des Finances, des Affaires budgétaires et des Marchés publics

§ Nicaise MONROSE, Maire de Sainte-Luce, Conseiller exécutif en charge du Développement Economique, de l’Attractivité, du Numérique, de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Participation citoyenne

§ David ZOBDA, Maire du Lamentin, Conseiller exécutif en charge de l’Aménagement, du Développement durable, des Transports et de la Transition énergétique

§ Jean-Claude DUVERGER, Vice-Président de l’Assemblée de Martinique

§ Daniel MARIE-SAINTE, Vice-Président de l’Assemblée de Martinique, Chef du Groupe politique du Gran Sanblé pou Matinik

§ Alexandre VENTADOUR, Conseiller à l’Assemblée de Martinique, Président de la Commission Attractivité, Développement économique, Numérique et Tourisme

§ Sandra CASANOVA, Conseillère à l’Assemblée de Martinique, Présidente de la Commission Stratégies logistiques du territoire, Politique de la Recherche et de l’Innovation

§ Samuel TAVERNIER, Maire du François, 1er Vice-Président de la CAESM

§ Didier LAGUERRE, Maire de Fort-de-France, Vice-Président de la CACEM

§ Félix ISMAIN, Maire de Bellefontaine

§ Jean-Marc BOCQUET, Maire de Case-Pilote

§ Aurélie NELLA, Maire de Ducos

§ Annick COMIER, Maire de Fonds-Saint-Denis

§ Jenny DULYS-PETIT, Maire du Morne-Rouge

§ Angel SERBIN, Maire du Morne-Vert

§ Jean-François BEAUNOL, Maire de Rivière-Pilote

§ Fred-Michel TIRAULT, Maire du Saint-Esprit

§ Christian RAPHA, Maire de Saint-Pierre

§ Patricia TELLE, représentée par Christian PALIN, 1er adjoint au Maire de La Trinité

§ Jean-Claude ECANVIL, représenté par Lucien SAINT-JEAN-THERESE, 1er adjoint au Maire du Carbet

§ Luc CLEMENTE, représenté par Maurice JOSEPH MONROSE, Adjoint au Maire de Schœlcher

§ Hugues TOUSSAY, représenté par Jean MONFORT, 1er adjoint au Maire du Diamant

§ Jean-Michel GEMIEUX, représenté par Bruno BONARD, Conseiller municipal de Sainte-Anne

§ Yan MONPLAISIR, représenté par Claude ADELE, 1er adjoint au Maire de Saint-Joseph

§ Steeve SAINT-CYR, Conseiller municipal de Sainte-Luce

§ Nadia ACCUS-ADAINE, 1ère Adjointe au Maire des Trois-Îlets

§ Fernand ODONNAT, Conseiller à l’Assemblée de Martinique, Président de la Commission Aménagement du territoire, Grand travaux, Transport, Infrastructures et Risques

§ Philippe JOCK, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique

§ José MAURICE, Président de la Chambre d’Agriculture de la Martinique

