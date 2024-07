KRÉYOLOMAJ ba TONY DELSHAM

Dépi avan « AN TAN ROBÈ » Tony matjé asou « Xavier » pou i té palé di « Le drame d’un émigré antillais ». Misié pran an « KOUT FÉ » toukon « VALENTIN EK SORAYA », es pas yo té « NEGROPOLITAINS ET EURO-BLACK » ?

Antouléka sa fè’y an « CHOC » i té ké jik trapé « CÉNESTHÉSIE ». Apré tousa i rivé trapé an sézisman pou matjé tout an « FILIATION » épi twa tom.

Daboudabò épi « M’MAN LELENE » i rivé trapé « UNE PETITE MAIN CHARGEE » ek i bout épi « LE FROMAGER » a.

Apré tousa i jwenn « FANM DEWÒ » es lè i té alé lotbò pou di tou fò : « PARIS IL FAUT QUE TU SACHES » ? Tout antiyè ek antiyez té ka espéré’w pou siyé nouvo liv ou la Foire de Paris.

An finaldikont i déviré bò kay-li pas té ni twop « DERIVES » et dret anfas kay-li i wè dret anba zié jounalis-li, an dram politik ek i matjé « CHAUVE QUI PEUT A SCHOELCHER »

Tony wou éti té rédaktè ANTILLA dépi 1999 ou pa té an NAÎF pies pa Menmsi adan an bel pies téyat ou palé di an brital dram épi zeb « Papa est-ce que je peux venir mourir à la maison » Jòdi sé wou ki pati an péyi san chapo.

Man lé di’w mèsi di té asepté KRÉYOLAD adan jounal-la dépi 2004.

Sel jounal Matinik éti ni an ribrik kréyol dépi pasé 20 lanné atjelman. Man ka di Nicole kondoléyans ek ich tjébé fò. Sé kouto sel….

Mèsi Misié Tony DELSHAM, Rédaktè an chef nou

Jid

