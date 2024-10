La Barbade lance le premier véhicule au bioGNC alimenté par des sargasses

Rum and Sargassum Inc, une start-up locale de deep-tech, et The University of the West Indies Cave Hill campus ont lancé le premier véhicule fonctionnant au gaz naturel bio-compressé (GNC).

Le bioGNC utilise les eaux usées de la distillerie de rhum et un biométhane à base de sargasse, une source de carburant innovante dérivée de l’algue envahissante qui sévit sur les côtes de la région.

Le problème saisonnier posé par les sargasses sur les plages de l’île est désormais transformé en une ressource précieuse alors que le pays cherche à atteindre son objectif de devenir un État insulaire 100 % énergie renouvelable et neutre en carbone d’ici à 2030.

Le projet, mené par Rum and Sargassum Inc. est une réussite pour le développement durable dans les Caraïbes, grâce à des partenaires tels que le Caribbean Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (CCREEE).

Legena Henry et son équipe du laboratoire de développement des énergies renouvelables du campus de Cave Hill sont les innovateurs du biométhane carburant.

Lors du lancement du véhicule, elle a déclaré : “Le campus Cave Hill de l’UWI est un véritable incubateur de créativité et d’innovation. Si je célèbre autant Cave Hill, c’est parce que la Barbade est une société créative et que nous sommes actuellement à la pointe de la transition énergétique dans la région.”

En outre, elle a attiré l’attention sur les contributions du CCREEE, déclarant que l’organisme régional a apporté un soutien incroyable au projet.

Le Dr Henry a noté que le lancement du véhicule bio-GNC n’aurait pas été possible sans le CCREEE, qui a offert l’utilisation de sa voiture électrique pour le test de conduite. Il s’agit désormais du véhicule phare portant le slogan “Runs on Sargassum”.

Forte de ce succès, Mme Henry a également présenté la prochaine phase du projet, qui consiste à mettre en place une station de biogaz.

Elle a indiqué qu’il existait actuellement une petite station au Guinea Estate, sur quatre acres de terres agricoles, et l’a décrite comme un parfait exemple de la nature circulaire de ce processus. Elle a expliqué que “le digestat nourrit la terre, mais le gaz alimente les voitures”, créant ainsi une solution durable qui profite à la fois à l’agriculture et aux transports.

Dans ses remarques, le professeur Clive Landis, directeur et vice-chancelier de l’UWI Cave Hill, a félicité Mme Henry d’incarner la mission de Cave Hill, qui consiste à “créer de la valeur à partir d’idées”. Il a ajouté que le travail de M. Henry représentait la prochaine phase de la stratégie de l’UWI visant à devenir une université entrepreneuriale capable de tirer parti de l’excellence de la recherche pour en faire bénéficier la société.

Tout d’abord, le Dr Henry tire parti de ses recherches sur la transformation du sargassum en biocarburant pour créer de la valeur dans la société en s’attaquant à ce fléau environnemental pernicieux”, a déclaré le professeur Landis, ajoutant que “deuxièmement, elle crée de la valeur pour l’université elle-même, car le campus de Cave Hill est un partenaire financier dans l’entreprise”. Il faut de la persévérance et de la détermination pour faire passer une idée par ce que l’on appelle l’entonnoir du transfert de technologie, depuis le point de conception jusqu’à la phase pilote réussie dont nous avons été témoins aujourd’hui, c’est-à-dire le moment où elle est prête à être mise à l’échelle et à faire l’objet d’un investissement”.

Le professeur Landis a laissé entendre que le véhicule alimenté par la sargasse n’était qu’un début. Il a indiqué que l’UWI prévoyait d’introduire prochainement d’autres innovations à base de sargasses, notamment des produits pour la lutte contre les parasites et le traitement du diabète.

Dans son discours, la sénatrice Lisa Cummins, ministre de l’énergie et des affaires, a salué le projet comme une étape importante dans le parcours de la Barbade en matière d’énergie renouvelable.

Elle a souligné le fait que la Barbade compte 150 000 véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles, et que cette innovation est importante dans le secteur des transports, car la Barbade s’efforce d’atteindre ses objectifs en matière d’émissions nettes de carbone.

“L’électrification et l’utilisation des énergies renouvelables dans les transports sont essentielles pour notre transition énergétique”, a souligné le ministre Cummins, ajoutant que le projet a le potentiel de “changer les cœurs et les esprits” du public barbadien en ce qui concerne la transition vers les énergies renouvelables.

Le ministre Cummins a également souligné le potentiel plus large de la sargasse au-delà de la Barbade, exhortant la région à saisir cette opportunité. “Il s’agit d’une opportunité régionale et mondiale de premier plan. La Barbade est à l’origine d’une technologie qui peut changer la façon dont l’ensemble des Caraïbes traite les transports, et je veux que nous ne considérions pas cela comme acquis”, a-t-elle déclaré, se disant convaincue que la Barbade continuera à jouer un rôle de premier plan dans le domaine de l’énergie renouvelable.

L’événement de lancement a été organisé par Rum and Sargassum Inc. et Supernova Lab of Future Barbados.

Parmi les sponsors figuraient le CCREEE, l’UWI, NGC Green Company Limited, la National Petroleum Corporation, la Banque interaméricaine de développement, le Caribbean Climate-Smart Accelerator, TOSL Engineering Limited et RL Mark & Company.

SOURCE : Centre caribéen pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. PHOTO : Legena Henry, fondatrice et PDG de Rum and Sargassum Inc. et Dr. Mohammad Rafik Nagdee, directeur exécutif du CCREEE, célèbrent le lancement du premier véhicule fonctionnant au bioGNC.

