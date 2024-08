L’ADAPEI Martinique accroît et améliore son offre au profit des Martiniquais porteurs de handicap et leur famille

Créée en 1971 par un groupe de parents soucieux du bien-être et du devenir de leurs enfants et proches porteurs d’un handicap mental, l’Association Départementale des Amis et Parents des Personnes Handicapées Mentales, autrement dit l’ADAPEI Martinique, s’est continuellement engagée dans le développement d’une offre de soins et de services adaptée à ses bénéficiaires.

Aujourd’hui dotée d’un siège social et de 13 établissements et services dédiés aux personnes en situation d’handicap et à leurs familles, l’ADAPEI Martinique est une association reconnue et incontournable pour servir cette population fragile et prioritaire. Ses 449 salariés œuvrent quotidiennement dans l’accompagnement de près de 900 personnes (enfants et adultes) et leurs familles autour de 3 pôles d’activités.

Désireuse d’accroître et d’améliorer son offre au profit des personnes accompagnées, l’ADAPEI Martinique poursuit son programme d’investissement en menant en parallèle 4 projets distincts :

– Le projet Ti Baume à Sainte-Luce : devant être livré en totalité début 2024, il a pour but d’améliorer la qualité des services à destination des enfants et adolescents en situation de polyhandicaps en réalisant la rénovation complète de l’établissement.

– Le projet de la Maison d’accueil spécialisé de Rivière-Salée : débuté en septembre 2023, il vise à offrir 12 places d’accueil supplémentaires permettant ainsi d’y accueillir 72 personnes en situation de polyhandicaps.

– Le projet Saint-Raphaël à Schœlcher : il vise à créer un nouvel établissement d’accueil d’un public en situation d’handicap et de polyhandicaps et sera doté d’une plateforme de services proposant des accompagnements pour limiter les situations de rupture du parcours des personnes en situation d’handicap ainsi qu’un accompagnement et des services à destination des aidants. Cette nouvelle structure devra ainsi permettre à l’ADAPEI d’accueillir 93 bénéficiaires. Les travaux de ce projet d’envergure débuteront en 2024 avec un objectif de mise en fonctionnement dès 2025 ; à partir de 2027 un hébergement y sera proposé.

– Le projet de son siège social au Lamentin : il vise à relocaliser au Lamentin, par extension d’un bâtiment existant à Pelletier, l’actuel siège social localisé à Fort-de-France. Le regroupement des fonctions administratives des établissements et des fonctions support de l’association sur un même site favorisera l’accompagnement des personnes et de leur famille.

Le projet de l’ADAPEI permettra d’accueillir de nouveaux usagers, de proposer des solutions de suivi de parcours et de former des personnes en situation d’handicap à de nouveaux métiers (aidant, agent de blanchisserie, agent d’espace vert, ou travailleur dans les cuisines). L’ADAPEI Martinique entend ainsi contribuer à une réelle transformation du secteur médico-social martiniquais en impulsant progressivement un passage d’une logique d’établissement à une logique de prestation de services sur le territoire, d’inclusion et d’autodétermination.

Pour réaliser ces projets, l’ADAPEI Martinique bénéficie du soutien de l’Agence Française de Développement (AFD) à travers un prêt d’un montant de 6 257 000 € en complément de celui accordé le 28 décembre 2023 portant ainsi le montant global de ses financements à hauteur de 17,7 millions d’euros. En se mobilisant une nouvelle fois autour des projets portés par l’ADAPEI Martinique, l’AFD affirme son engagement envers les acteurs du secteur médico-social et sa capacité à soutenir des initiatives inclusives et durables.

Source: ADAPEI

