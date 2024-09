Lantant lwen toujou. Kréyolad 1043

Bijou nonm

Bijoutjé ni lakakarel, pas a nenpot ki moman, yo ka braké bijoutri-yo. Yo pé pa travay alez kon blez ankò. Prézidan sendika yo jik di, ni omwen an brakaj pa mwa. Yo oblijé blenndé magazen-yo. Sé bijoutjé a ka di tou, lò-a vini an bagay tout moun lé ni.Si avan sé té madanm éti té ka mété bel chenn fòsa, tété-nègres épi kisasayésa. Atjelman sé boug ki ni gwo chenn ka pété an kou-yo oben anlè lestonmak-yo. Tout bagay chalviré, janmen bijoutjé pa té ké kwè nonm té ké pòté tousa lò.

Senn-Térez

Moun Senn-Térez pa dòmi vandrèdi oswè. Pliziè loto té djèlanba ek té ka brilé. Penn initil di, TCSP-a pa té pé woulé, é sa ki pa ni loto kisiswa pou ay lékol oben an travay, sé yo ki pran fè net adan tousa. Jik Lotel Lapolis Fodfrans té ké pran fè épi kout fizi anlè batiman-an.

Sanmdi bonmaten sé Génipa pabò Dikos éti té baré. An menm balan-an pliziè sendika, mé sirtou la CGTM mandéy o wosé lé salè, pas yo pé ké pé asepté pri ka bésé toupandan machandiz ka wosé.

Tab vid

Apré an tab won jédi le RPPRAC kité chez-li vid pas yo di yo pa ka rété si yo ka opozé yo filmé épi powtab-yo. Tout moun lè wè sa ka pasé anlè lé rézo-sosio. Le R épi étjip-li monté Plato Wa pou mandé SerMi owganizé an tab-won. Mé misié di i pé pa é tout moun rété bèkalo, yo viré pati chak moun an an kwen-yo.

Si chak moun an pa ka fè an ti-éfò pou yonn kouté lot, la nou ka alé. Asiparé lapréfekti kontinié bokanté asou manniè pou lavi mwen chè. Nou ké wè sa ké fet, es yo ké rivé a ann antant.

Jid

Bel poveb kréyol :

« Pawol dimanch pa pawol lendi »

Not pou konprann

Le R est le surnom de Rodrigue Petitot président du RPPRAC (Rassemblement pour la Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens)

J’aime ça : J’aime chargement…