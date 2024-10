Le Sénat reconnaît une nouvelle fois l’échouage de sargasses comme catastrophe naturelle : un pas de plus pour la Martinique

Le 29 octobre dernier, une autre avancée importante a été réalisée pour les territoires d’outre-mer touchés par le fléau des sargasses. À l’occasion du débat au Sénat sur la proposition de loi relative au régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, la Sénatrice Catherine Conconne, a annoncé que l’échouage des algues sargasses a de nouveau été classé comme catastrophe naturelle. Cette classification, votée pour la première fois en 2019 grâce à un amendement porté par Mme Conconne, permet aux habitants et aux entreprises des territoires touchés de demander une indemnisation pour les dégâts subis.

Une reconnaissance renforcée grâce au soutien de la Guadeloupe

C’est avec le soutien de Victorin Lurel, Sénateur de Guadeloupe, que cet amendement crucial a pu être réintroduit dans le débat. Cette collaboration entre élus ultramarins témoigne de l’urgence d’apporter des solutions pérennes face à l’invasion régulière des sargasses sur les côtes de Martinique, Guadeloupe et d’autres îles des Caraïbes. Le renouvellement de cette mesure est une victoire pour les défenseurs des territoires d’outre-mer, qui voient enfin leurs voix entendues sur cette question écologique et sanitaire majeure.

Une étape importante, mais le combat continue

Si cette étape est importante, Catherine Conconne rappelle qu’il reste un chemin à parcourir pour que cette mesure devienne définitive. L’amendement doit maintenant être approuvé par l’Assemblée Nationale, permettant d’inscrire cette reconnaissance de catastrophe naturelle dans la loi. La sénatrice s’engage, aux côtés de ses collègues sénateurs de l’outre-mer, à poursuivre ce combat pour que cette avancée se concrétise en actions tangibles. Cela implique également un travail avec le gouvernement et les compagnies d’assurances, afin que les habitants impactés puissent bénéficier rapidement d’un soutien financier.

Un enjeu premier pour les territoires touchés

Les échouages de sargasses ont des impacts dévastateurs sur l’environnement, la santé publique et l’économie des régions concernées. Les gaz toxiques émis par les algues en décomposition affectent la qualité de l’air et génèrent des problèmes respiratoires chez les riverains. En classant cette invasion comme une catastrophe naturelle, les élus espèrent obtenir les moyens de lutter plus efficacement contre ce fléau et de mieux protéger les populations.

La détermination de Catherine Conconne et de ses collègues montre une mobilisation accrue pour la défense des intérêts des habitants des territoires ultramarins. La sénatrice de Martinique appelle ainsi à une solidarité nationale pour faire de cette reconnaissance un levier d’action durable face aux défis imposés par les sargasses.

