Matinik, 1 Oktob 2024

Comme chaque année, à l’occasion du mois du créole “Mwa Lang Kréyol La”, la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) réaffirme son engagement pour la valorisation et la promotion de la langue créole à travers une série d’événements culturels et pédagogiques. Cet événement phare, désormais bien ancré dans l’agenda culturel martiniquais, se déroulera tout au long du mois d’octobre 2024.

Sur l’ensemble des sites culturels et patrimoniaux de la CTM, plusieurs activités seront proposées pour célébrer la diversité et la richesse du créole : visites guidées en langue créole, conférences et tables rondes, projections de films et échanges avec les réalisateurs, ateliers de découverte et d’apprentissage de la langue créole pour petits et grands, spectacles vivants mêlant théâtre, conte et musique traditionnelle, rencontres littéraires, formations, dictées créoles, expositions…

Le Mois du Créole s’adresse à tous les publics, des scolaires aux seniors, en passant par les experts linguistiques et le grand public. La CTM souhaite ainsi poursuivre sa mission de sauvegarde, de transmission et de diffusion de la langue créole, tout en créant des espaces de dialogue et de partage intergénérationnels. En mettant à l’honneur l’ingéniosité linguistique et culturelle du créole, cet événement offre une plateforme unique pour découvrir, redécouvrir, ou approfondir la richesse de la langue et du patrimoine commun.

En proposant une programmation diversifiée et accessible, la Collectivité souhaite encourager chaque Martiniquais à se réapproprier cette langue porteuse de valeurs et d’histoires.

J’aime ça : J’aime chargement…