Un projet VITAL pour les personnes âgées

A l’occasion de la 33e célébration de la Journée internationale des personnes âgées par les Nations-Unies ce 1er octobre, zoom sur le projet VITAL, concernant le vieillissement en Amérique latine et dans les Caraïbes, que l’AFD ( Agence française de développement) finance en partenariat avec la Banque interaméricaine de développement. Il est mis en œuvre par Expertise France dans six pays partenaires: la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, le Mexique et la République dominicaine.

VITAL répond aux défis du vieillissement en apportant une réponse adéquate à ses conséquences multidimensionnelles, tout en aidant les partenaires à développer des systèmes de protection sociale adaptatifs, et en tenant compte des conséquences du changement climatique et des inégalités de genre préexistantes dans le secteur.

Il agit via trois axes d’intervention :

Développer une offre médico-sociale adaptée et de qualité pour les personnes âgées et/ou dépendantes,

Adapter les systèmes de santé et care aux besoins des personnes âgées, notamment contre les maladies chroniques,

Mettre en place de mécanismes de soutien financier pour couvrir les besoins de base des personnes : pensions de retraite minimales, allocations de dépendance, transferts non contributifs.

Le nombre de personnes âgées a triplé depuis 1980. Entre 2021 et 2050, la part mondiale de la population âgée devrait passer de moins de 10 % à environ 17 %. La croissance rapide du nombre de personnes atteignant un âge avancé souligne l’importance de la promotion de la santé, de la prévention et du traitement des maladies tout au long de la vie.

Des inégalités accrues par l’épidémie de Covid

Le continent latino-américain est la région du monde qui vieillit le plus rapidement depuis le début du XXIe siècle. Cependant, cette évolution diffère d’un pays à l’autre. Selon la Banque interaméricaine de développement (BID), dans 30 ans, la Bolivie et la République dominicaine compteront entre 17% et 22% de plus de 60 ans, la Colombie et le Brésil entre 23% et 29%, et Cuba plus de 30%. Si cette proportion croissante s’explique par l’augmentation de l’espérance de vie, elle implique également une forte hausse de la dépendance au quotidien. En l’absence de services qui leur sont destinés, les soins sont généralement assumés par les familles, majoritairement par les femmes.

Par ailleurs, la pandémie de Covid-19 a principalement touché la population âgée et/ou atteinte de malades chroniques. Il est donc essentiel de redéfinir le rôle de ces États dans l’adaptation des politiques publiques au vieillissement démographique, pour garantir le développement de systèmes de protection sociale robustes et renforcer la participation citoyenne.

Source: AFD

