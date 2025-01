12 nouveaux hôtels dans les Caraïbes ouvrent en 2025, de Sainte-Lucie à Porto Rico

Caribbean Journal

Alexander Britell – il y a 2 jours

Après une année 2024 plus calme en termes d’ouvertures d’hôtels dans les Caraïbes, 2025 s’annonce riche en nouveaux établissements, notamment dans le segment du luxe. Cette année sera marquée par des ouvertures majeures qui nous enthousiasment déjà. Alors, quelles sont les grandes tendances dans le secteur hôtelier des Caraïbes ? Si vous avez suivi la région ces cinq dernières années, deux développements majeurs se démarquent : l’essor des complexes résidentiels et la croissance continue des offres tout compris. Voici une sélection de 12 propriétés que nous attendons avec impatience en 2025. Bien sûr, d’autres hôtels caribéens prévoient d’ouvrir « fin 2025 », mais si vous connaissez l’industrie hôtelière, la majorité d’entre eux ouvriront en réalité en 2026. Voici nos favoris, de Sainte-Lucie à Turks et Caïcos, en passant par les Caraïbes mexicaines.

Sapphire Sands Villas, Sainte-Lucie

L’hôtel qui nous intrigue le plus cette année reflète la tendance la plus populaire du tourisme caribéen : le complexe résidentiel. Ce nouveau complexe de villas de la collection Bay Gardens, très appréciée à Sainte-Lucie, propose des villas de luxe sur la plage de Reduit Beach, la meilleure plage de l’île. Sapphire Sands offrira des unités de différentes tailles (double, king, une, deux et trois chambres), toutes équipées de cuisines, ainsi que des services comme un spa avec six salles de traitement, une salle de sport et un service de majordome personnalisé. En prime, les clients auront accès aux quatre autres complexes Bay Gardens et à leurs commodités.

Date d’ouverture : été 2025.

Salterra, Turks et Caïcos

Turks et Caïcos a connu une croissance fulgurante après la pandémie, concentrée principalement sur l’île de Providenciales. Mais une nouvelle destination émergera bientôt : South Caicos. En février, deux événements marquants y auront lieu : les premiers vols de Miami à South Caicos (via American Airlines) et l’ouverture de Salterra, un complexe de luxe écoresponsable. Avec 100 chambres, un spa, et six restaurants et bars, Salterra ouvre ses portes le 15 février à partir de 1 349 $ la nuit.

St. Regis Aruba

Aruba accueillera son premier St. Regis, apportant un nouveau niveau de luxe dans les Caraïbes néerlandaises. Situé dans le très populaire quartier de Palm Beach, l’hôtel proposera 252 chambres, un restaurant du chef célèbre Akira Back, et les célèbres touches St. Regis, comme le St. Regis Bar.

Tarif : à partir de 1 109 $ par nuit. Ouverture : début 2025.

Viva Miches by Wyndham, République dominicaine

Le dernier-né de la marque Viva Wyndham ouvre ses portes à Miches, une destination en plein essor en République dominicaine. Cet hôtel tout compris de 538 chambres proposera des hébergements variés, cinq restaurants, un club pour enfants et une piscine principale impressionnante.

Prix : à partir de 153 $ par nuit.

Secrets Baby Beach, Aruba

Le premier hôtel Secrets à Aruba ouvrira en juin 2025 sur les eaux turquoise de Baby Beach. Ce complexe réservé aux adultes (Hyatt) proposera 304 chambres et des tarifs autour de 560 $ par nuit.

Paraiso de la Bonita, Riviera Maya, Mexique

Anciennement un hôtel Zoëtry, cette propriété fait peau neuve en tant que complexe tout compris sous la marque Luxury Collection de Marriott. Ouverture prévue au premier trimestre avec des chambres à partir de 483 $ par nuit.

Kimpton is opening its first all-inclusive.

Kimpton Tres Rios, Riviera Maya

Kimpton fait son entrée dans le secteur tout compris avec ce nouvel hôtel prévu pour début 2025. Fidèle à l’esprit boutique de la marque, Kimpton promet une expérience unique dans ses 1 139 chambres.

Grand Hyatt, Grand Cayman

Situé sur la célèbre plage de Seven Mile Beach, cet hôtel résidentiel de 382 chambres proposera six restaurants, un spa de 9 000 pieds carrés et l’une des plus grandes salles de bal des îles Caïmans.

W Punta Cana, République dominicaine

Le W fait son retour dans les Caraïbes avec un nouveau concept tout compris à Punta Cana. Avec ses piscines et espaces sociaux emblématiques, le complexe ouvrira en mai 2025.

Hilton Zemi, Miches

Un autre établissement à Miches, sous la marque Curio Collection de Hilton, proposera 10 restaurants, quatre piscines, un parc aquatique et des bungalows en bord de mer.

Prix : à partir de 294 $ par nuit, ouverture en mai 2025.

Verano San Juan

Le nouveau Verano pourrait combler un vide important à San Juan : le marché du luxe. Bien que la capitale abrite quelques petits hôtels de luxe charmants, notamment ceux de la superbe marque O:live, il n’y a pas eu de véritable complexe de luxe haut de gamme à San Juan depuis la fermeture du Ritz-Carlton, San Juan (qui prévoit lui-même une relance). Cela pourrait changer cette année avec l’ouverture prévue du Verano, une transformation d’un bâtiment de bureaux des années 1950, dont l’inauguration est prévue pour le printemps. Le détail le plus prometteur ? L’hôtel fera partie de Leading Hotels of the World, l’une des garanties de qualité hôtelière les plus solides à notre avis.

The St Regis Cap Cana.

St. Regis Cap Cana

En avril, le deuxième nouveau St. Regis de Marriott dans les Caraïbes ouvrira ses portes en 2025, à la lisière du Punta Espada Golf Club (un parcours signé Jack Nicklaus, l’un de nos préférés dans la région). L’hôtel comptera 200 chambres (certaines avec accès direct à la piscine), un excellent bar de plage et un restaurant signature baptisé Nina.

