Évolution institutionnelle : l’accord entre l’État et la Martinique publié au Journal officiel

Matinik, 14 Out 2026

L’accord-cadre entre l’État et la délégation du Congrès des élus de Martinique relatif à la proposition de réforme institutionnelle pour la Martinique, signé par Serge LETCHIMY, Président du Conseil executif et Naima MOUTCHOU, ministre des outre-mer à Fort-de-France le 1er juillet dernier, a été publié ce vendredi 14 août 2026 au Journal officiel de la République française.

Cette publication constitue une nouvelle étape historique importante dans le chemin engagé par la Martinique pour construire une relation renouvelée avec l’État, fondée sur davantage de responsabilité, de capacité d’action pour mieux développer la Martinique et sur la reconnaissance de notre identité et de nos réalités propres.

Fruit d’un travail politique collectif et d’une démarche portée par les élus martiniquais, l’accord acte l’ouverture des discussions sur la domiciliation en Martinique d’un pouvoir normatif autonome dans certaines compétences non régaliennes, sur une autonomie fiscale progressive et sur une nouvelle répartition des compétences entre la Martinique et l’État.

« Cette publication au Journal officiel donne une portée nouvelle à l’engagement pris entre l’État et la Martinique. Elle confirme que la question de notre capacité à décider davantage ici, en Martinique, des réponses adaptées à nos réalités est désormais pleinement posée.

Nous devons maintenant poursuivre ce travail avec responsabilité, détermination et dans l’unité, en associant les Martiniquaises et les Martiniquais. Il ne s’agit pas de décider à leur place. Au terme du processus, c’est bien le peuple martiniquais qui sera consulté et aura le dernier mot sur son avenir. » a indiqué Serge LETCHIMY, Président du Conseil exécutif de Martinique.

Les travaux seront conduits dans un esprit de confiance, de transparence et de codécision, avec l’association des forces vives de Martinique.

Le temps est désormais à la poursuite du travail, au dialogue, à l’unité et à la construction collective d’un projet martiniquais capable de donner à notre pays les moyens d’agir davantage sur son propre développement, tout en demeurant au sein de la République.