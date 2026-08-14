« Que représente la CARICOM pour la jeunesse ? » : La jeunesse caribéenne répond

Le résultat est « Ce que la CARICOM signifie pour la jeunesse » , une anthologie régionale destinée aux jeunes et réalisée dans le cadre du Programme des jeunes ambassadeurs de la CARICOM. Elle a été officiellement lancée à la bibliothèque Hunter J. François du Sir Arthur Lewis Community College (SALCC) le mercredi 12 août.

Le lancement a réuni des représentants du gouvernement, les jeunes ambassadeurs de la CARICOM de Sainte-Lucie, des étudiants et d’autres partenaires pour célébrer une publication construite autour d’une question simple mais importante : « Que représente la CARICOM pour vous ? »

Naeem Philbert, ambassadeur adjoint de la jeunesse de la CARICOM à Sainte-Lucie, a déclaré que le choix de l’expression créative était délibéré. ​​Cela a permis aux jeunes de toute la région de s’exprimer et de découvrir la CARICOM d’une manière qui leur semblait naturelle.

« Nous avons invité les jeunes de toute la communauté caribéenne à répondre de manière créative à l’idée de la CARICOM à travers des histoires, de la poésie, des paroles de chansons et des performances orales », a déclaré Philbert.

« Nous avons délibérément choisi l’expression créative car nous savions que les jeunes peuvent communiquer à travers un poème des choses qu’ils ne verront peut-être jamais dans un document de politique générale. Des expériences qui peuvent être saisies dans une histoire avec plus de force que dans une déclaration formelle et des aspirations qui peuvent trouver leur pleine expression à travers la musique et l’art. »

Cette idée était également au cœur des remarques de Rohan Lubon, secrétaire permanent adjoint au ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a déclaré que l’anthologie devait être considérée comme plus qu’une simple publication.

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« Nous ouvrons une fenêtre sur les pensées, les rêves, les espoirs, les préoccupations et les aspirations de nos jeunes », a déclaré Lubon. « Nous donnons la parole à leurs voix et reconnaissons que lorsqu’on leur donne l’occasion de s’exprimer, les jeunes ont beaucoup à dire et beaucoup à apporter à l’avenir des Caraïbes », a-t-il affirmé.

À travers cette anthologie, les contributeurs ont exploré l’identité régionale, la culture, l’unité, les perspectives d’avenir et leurs espoirs pour la Communauté caribéenne. Leurs travaux nous offrent également un aperçu de la manière dont la jeune génération perçoit la CARICOM et son rôle dans leur vie.

Mais pour Shelley Desir, ambassadrice de la jeunesse de Sainte-Lucie auprès de la CARICOM, la publication de ces témoignages ne doit pas marquer la fin du parcours.

« Ne laissez pas ces histoires s’arrêter là. Lisez le livre, parlez-en, partagez-les, recommandez-les et, lorsque vous rencontrerez l’un de nos jeunes auteurs, demandez-lui « qu’écrivez-vous ensuite ? » car nous voulons en voir plus. Plus d’histoires, plus de livres et, nous l’espérons, plus de parutions. »