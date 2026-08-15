Sainte-Lucie- Face à la chaleur et à d’autres pressions qui mettent l’agriculture à rude épreuve, les agriculteurs explorent de nouvelles approches.

St Lucia Times

Par Keryn Nelson

À l’issue de deux symposiums agricoles organisés à Dennery et Union, près de Castries, les agriculteurs et autres acteurs du secteur se sont dits satisfaits d’avoir découvert de nouvelles méthodes agricoles. Ils ont également évoqué la nécessité de solutions globales pour faire face à la hausse des températures et à d’autres problèmes.

Au jardin des orchidées d’Union, le vendredi 14 août, l’agriculteur Fimbar Evans, fort de plus de dix ans d’expérience, a déclaré avoir beaucoup apprécié le deuxième et dernier symposium. Il a ajouté que cet événement lui avait permis de découvrir de nouvelles méthodes agricoles qu’il pourrait expérimenter.

Le deuxième et dernier symposium agricole consacré aux méthodes agricoles modernes s’est tenu à Orchid Garden, à Union. (Crédit photo : Keryn Nelson)

« Je songe sérieusement à l’hydroponie », a déclaré Evans, en repensant aux méthodes présentées lors de l’événement, visant à aider les agriculteurs à accroître leur efficacité et à favoriser une production agricole saine grâce à diverses pratiques résilientes face au climat et à l’environnement. « J’ai déjà l’espace nécessaire ; je pense pouvoir m’adapter et tenter l’expérience. »

Isratech, une entreprise jamaïcaine qui fournit des produits agricoles et facilite des programmes dans toute la région, a organisé ces symposiums. L’entreprise prévoit également d’ouvrir prochainement un point de vente à Sainte-Lucie.

Arturo Ramirez, directeur technique d’Isratech Jamaica Ltd. (Crédit photo : Keryn Nelson)

Lors de cet événement, Faustinus Monero, ingénieur agricole et spécialiste des biosystèmes, et Arturo Ramirez, directeur technique d’Isratech Jamaica, ont présenté les pratiques agricoles modernes et les multiples méthodes d’irrigation qui, selon eux, ont été testées et approuvées et ont donné des résultats favorables à Sainte-Lucie et dans toute la région.

« La plupart de ces technologies sont parfaitement adaptées et pertinentes à la situation actuelle et aux difficultés que rencontrent les communautés agricoles ici », a déclaré Monero au St. Lucia Times .

Il a indiqué que les principaux problèmes auxquels les agriculteurs sont confrontés sont les pénuries d’eau, les inondations dues aux changements climatiques, les ravageurs et le manque de main-d’œuvre.

Parmi les méthodes agricoles évoquées pour répondre à ces préoccupations figuraient le greffage de légumes, les systèmes de collecte d’eau de pluie à grande échelle, les pompes solaires, la gestion des nutriments par le compostage, l’hydroponie, l’amélioration de l’identification des ravageurs et des maladies, ainsi que l’irrigation goutte à goutte, micro-irrigation et par aspersion.

Evans a expliqué à quel point l’irrigation au goutte-à-goutte est efficace pour lui. Depuis janvier, il utilise l’eau de pluie et un système d’irrigation goutte-à-goutte pour arroser sa ferme d’un demi-acre, où il cultive des tomates, du maïs, des concombres, des poivrons et des arbres fruitiers.

Il affirme avoir constaté les avantages de cette méthode, notamment le fait de passer moins de temps à arroser ses cultures.

« Je pourrais dire que cela permet d’économiser de l’eau, car l’appareil a une durée de fonctionnement, donc il y a un moment où je l’éteins… si on le laisse allumé en permanence, c’est là qu’on gaspille aussi de l’eau de manière excessive », a expliqué Evans.

Selon Evans, la hausse des températures a également été une source d’inquiétude notable, mais il a appris à la gérer.

« La chaleur baisse ces jours-ci ; il faut juste s’y préparer, se lever tôt le matin, arroser et s’assurer que le sol est bien irrigué. »

Lindsay Daniel, qui cultive sur son terrain des plantes ornementales comme des plantes dépolluantes, des cactus, des plantes succulentes, des palmiers et autres, a également réaffirmé l’importance des discussions sur l’irrigation et autres méthodes de plantation visant à améliorer l’efficacité.

« J’ai environ 700 plantes et l’arrosage est une vraie corvée », explique Daniel. « Entre le soleil et l’arrosage, c’est très prenant. J’ai des problèmes de santé et parfois je ne peux tout simplement pas sortir pour les arroser. C’est intéressant de voir à quel point il est facile d’ouvrir un robinet et de prendre soin de mes plantes. »

Daniel a déclaré qu’elle devait arroser ses plantes plus souvent ces derniers temps car le phénomène climatique El Niño a entraîné une hausse des températures au cours des deux derniers mois.

Lors du symposium de vendredi, les agriculteurs et les acteurs du secteur agricole ont ouvertement questionné et discuté de l’efficacité des méthodes, de leurs inconvénients et de leurs coûts.

Ramirez a déclaré que l’entreprise s’engageait à travailler aux côtés des agriculteurs pour adapter les solutions à leurs besoins.

Abordant les problèmes actuels auxquels sont confrontés les agriculteurs, notamment la pénurie d’eau à Sainte-Lucie en matière d’irrigation, il a déclaré : « Je pense que nous devons renforcer notre résilience face à la pénurie d’eau, car même si nous sommes à Sainte-Lucie, avec un climat tropical et des précipitations abondantes, nous n’en profitons pas. Je pense donc que nous devons d’abord examiner la capacité des serres ou des maisons, par exemple, à collecter l’eau de pluie et à la stocker afin de l’utiliser ultérieurement non seulement pour l’agriculture, mais aussi pour d’autres usages. »

Ramirez a déclaré que l’entreprise prévoit d’organiser d’autres symposiums à l’avenir afin de maintenir le dialogue entre les agriculteurs et les autres parties prenantes.