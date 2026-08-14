Transports : l’unité et la responsabilité pour réussir la rentrée scolaire

Matinik, 14 Out 2026

« À l’issue de la réunion tenue ce jour à la Collectivité Territoriale de Martinique, l’ensemble des partenaires concernés par le transport public en Martinique a signé une déclaration commune pour la sauvegarde du service public des transports et la réussite de la rentrée scolaire.

Cette signature collective est un acte fort.

Dans un contexte difficile, nous avons choisi de dépasser les divergences, de faire prévaloir l’intérêt général et de placer une priorité au-dessus de toutes les autres : permettre à chaque enfant de Martinique de rejoindre son établissement et aux familles d’aborder la rentrée avec sérénité.

Je veux saluer solennellement l’esprit de responsabilité dont chacun a fait preuve. La Collectivité Territoriale de Martinique, les trois intercommunalités et Martinique Transport ont accepté de conjuguer leurs efforts pour apporter ensemble une réponse à l’urgence.

Lorsque l’essentiel est en jeu, la Martinique doit savoir se rassembler. Aujourd’hui, nous l’avons fait.

Cette déclaration commune traduit un effort collectif consenti, dans le respect des responsabilités de chacun. Elle marque notre volonté partagée d’agir immédiatement pour la rentrée scolaire, mais aussi de poursuivre le travail indispensable à la consolidation durable du service public des transports.

Les Comités de pilotage (COPIL) et les Comités techniques (COTECH) seront ainsi maintenus afin de poursuivre le dialogue et de définir collectivement les modalités d’accompagnement et les solutions nécessaires pour l’avenir.

La signature de ce jour n’efface pas les difficultés. Elle démontre notre capacité collective à les affronter.

Notre responsabilité est désormais de tenir cet engagement. »

Serge LETCHIMY

Président du Conseil exécutif

de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Déclaration commune pour la sauvegarde du service public des transports en Martinique

Entre les soussignés :

Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM),

Le Président du Conseil d’Administration de Martinique Transport,

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM),

Le Président de la Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud de la Martinique (CAESM),

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique (CAP Nord).

Préambule

Considérant :

la responsabilité collective de la Collectivité Territoriale de Martinique, des EPCI et de Martinique Transport pour permettre aux élèves et à leurs familles d’aborder la rentrée scolaire dans les meilleures conditions ;

la nécessité de surmonter, dans l’immédiat, les difficultés rencontrées afin de concentrer l’action de l’ensemble des partenaires sur une priorité commune : réussir la rentrée scolaire 2026 ;

la volonté partagée des institutions concernées de rechercher les moyens nécessaires et de coordonner leurs interventions pour garantir la continuité du service public du transport scolaire ;

la nécessité de poursuivre parallèlement le travail engagé sur les conditions de consolidation durable du service public des transports en Martinique.

Les présidents affirment leur volonté commune de contribuer à la réussite de la rentrée scolaire et déclarent leur intention de :

1. Garantir le transport scolaire pour la rentrée

Les parties s’engagent à rechercher les moyens nécessaires pour permettre à Martinique Transport d’assurer la continuité du transport scolaire pour la rentrée.

L’objectif partagé est clair : aucun élève ne doit être empêché de rejoindre son établissement scolaire en raison des difficultés actuellement rencontrées par le système de transport.

La mobilisation de l’ensemble des partenaires doit permettre d’apporter une réponse immédiate aux familles et de garantir les conditions d’une rentrée scolaire sereine.

Ces travaux seront soumis aux assemblées délibérantes compétentes respectives.

2. Poursuivre les travaux au-delà de l’urgence de la rentrée scolaire

Les Comités de pilotage (COPIL) et Comités techniques (COTECH) seront maintenus afin de poursuivre le dialogue entre les partenaires et de définir les modalités d’accompagnement de Martinique Transport sur l’organisation du transport scolaire et du transport urbain.

Ils auront notamment vocation à travailler sur les conditions d’un retour durable à l’équilibre, l’évolution de l’organisation et du financement du service public des transports ainsi que les engagements respectifs des partenaires.

Ces travaux feront l’objet d’un accord ultérieur soumis aux assemblées délibérantes compétentes.

Fait à Fort-de-France, le 14 août 2026.

Signataires