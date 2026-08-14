Les centres de formation technique et professionnelle de Sainte-Lucie se font l’écho de l’appel régional aux compétences

Barnett s’est adressé aux ministres et responsables de l’éducation de la CARICOM lors d’une réunion du Conseil pour le développement humain et social consacrée à l’éducation au Guyana. Sainte-Lucie était représentée par le ministre Danny Butcher, du ministère de l’Éducation.

Le thème de la réunion est « Éduquer pour la vie, pour un but et pour le progrès des Caraïbes ».

Lors de son discours d’ouverture mercredi, Barnett a insisté sur la nécessité d’accorder une plus grande importance à l’enseignement et à la formation techniques et professionnels (EFTP).

« Alors que la CARICOM s’efforce de répondre à un environnement mondial de plus en plus complexe et en constante évolution, il devient de plus en plus évident que le secteur de l’éducation doit être en mesure de doter les apprenants de tous âges des compétences et des capacités nécessaires pour s’épanouir personnellement et contribuer de manière significative au développement national et régional », a-t-elle déclaré.

Barnett a également encouragé les ministres à prendre en compte le besoin croissant de compétences techniques, professionnelles et numériques dans la région.

« Cela offre l’occasion de renforcer le lien entre l’éducation, le développement des compétences et l’emploi », a-t-elle déclaré.

« Dans ce contexte, l’enseignement et la formation techniques et professionnels permettent à nos citoyens d’acquérir les compétences pratiques et essentielles nécessaires pour évoluer dans une économie où les carrières, les technologies et même les industries évoluent à un rythme sans précédent. »

Elle a expliqué que l’EFTP est à nouveau considérée comme un investissement stratégique pour la résilience et la compétitivité de la région.

« Elle développe des compétences essentielles pour faire progresser la transformation numérique et permettre la transition vers une économie verte et résiliente face au changement climatique, tout en stimulant l’innovation et la productivité qui sous-tendent une croissance économique durable », a déclaré le secrétaire général de la CARICOM.

Sainte-Lucie a entamé des efforts coordonnés pour un programme national d’EFTP en 2007 avec la création du Conseil de Sainte-Lucie pour l’enseignement et la formation techniques et professionnels.

En 2023, quatre écoles ont été transformées en centres TVET : l’école secondaire Anse Ger, l’école secondaire Grande Rivière, l’école secondaire Piaye et l’école secondaire Stanley Jon Odlum Memorial.

Le ministère de l’Éducation indique que l’un des principaux objectifs de ces centres est de renforcer les partenariats avec l’industrie et de faire le lien entre les besoins en matière d’éducation et de formation et ceux de la communauté et du système d’éducation formel.