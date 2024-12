200 ans de la Promenade des Anglais : L’héritage d’une initiative visionnaire

Inaugurée en 1824 grâce à l’impulsion du Révérend Lewis Way, la Promenade des Anglais à Nice est aujourd’hui un symbole de l’alliance entre l’héritage anglais et le charme méditerranéen. Peu connu du grand public, Lewis Way, homme d’Église et philanthrope, a marqué l’histoire de la Côte d’Azur en finançant ce projet qui allait transformer le littoral niçois. Retour sur une aventure visionnaire qui s’inscrit dans une époque où les enjeux religieux et politiques se mêlaient aux initiatives sociales et architecturales, redéfinissant ainsi le paysage de la région pour les siècles à venir.

La Promenade des Anglais a été inaugurée en 1824 grâce à l’initiative du Révérend Lewis Way. Lewis Way était un avocat et homme d’église anglais, connu pour son action chrétienne auprès des Juifs. Il ne doit pas être confondu avec son grand-père, également appelé Lewis Way, directeur de la South Sea Company.

Lewis Way est né le 11 février 1772, deuxième fils de Benjamin Way (1740-1808) de Denham, Buckinghamshire. Benjamin Way était député et membre de la Royal Society, et s’occupa de la formation de son fils en tant qu’avocat. Wayobtint son diplôme de maîtrise en 1796 au Merton Colleged’Oxford, et en 1797 fut admis au barreau par la Society of the Inner Temple. Lewis Way eut un coup de chance en octobre 1799. Un homme riche nommé John Way (1732-1804) était à l’Inner Temple pour ajuster son testament ; il s’arrêta au bureau de Lewis Way, curieux de rencontrer la personne qui partageait son nom de famille inhabituel. Bien que les deux Way ne soient pas apparentés, ils nouèrent une amitié et une correspondance. Lewis rendit visite à John chez lui, et John lui apporta un soutien financier. John Way n’avait pas d’enfants et il modifia son testament de telle sorte que sa succession d’environ 300 000 £ (= environ 32 millions de livres sterling en 2021, corrigées de l’inflation) revint à Lewis, après en avoir mis de côté une partie pour sa femme.

John Way mourut en 1804 et Lewis Way devint soudainement riche et indépendant et n’eut plus besoin de subvenir à ses besoins en tant qu’avocat. Il devint alors philanthrope. Lewis Way fut ordonné prêtre de l’Église d’Angleterre en 1817, et consacra une grande partie de sa fortune à des œuvres religieuses.

En route pour le Liban en 1823, il séjourna quelque temps à Nice, sur la côte méditerranéenne de l’actuelle France. Pendant son séjour, il fit don de fonds pour la construction de la Promenade des Anglais en bord de mer. Au Liban, il rencontra la voyageuse Lady Hester Stanhope. Il vécut plus tard à Paris en tant qu’aumônier de l’ambassadeur britannique. Il fonda la chapelle Marboeuf près des Champs-Élysées en 1824, où ses prêches attirèrent une congrégation à la mode. Cette église a déménagé et est aujourd’hui St George’s Paris.

Les dernières années de Lewis Way furent passées dans la campagne du Warwickshire, sous la garde d’un asile d’aliénés à Barford. Il mourut le 23 janvier 1840.

Lewis Way appartenait à l’aile évangélique de l’Église d’Angleterre et participait activement à son action auprès du peuple juif. Il fut membre fondateur de la London Society for Promoting Christianity Amongst the Jews. En 1812-1816, il construisit la chapelle de Stansted Park, dans le Sussex, dans le cadre de ce ministère. Lewis Way croyait fermement que la restauration des Juifs en Israël accomplirait les prophéties mandatées par la Bible, et croyait que cela serait lié à la conversion massive des Juifs au christianisme. En 1817, Lewis Way se rendit en Russie, s’arrêtant aux Pays-Bas, en Allemagne et en Pologne pour visiter les populations juives et les lieux de culte. Il obtint quatre audiences du tsar Alexandre Ier de Russie, qui se lia d’amitié avec lui et partagea son intérêt pour l’avenir du peuple juif (voir Histoire des Juifs en Russie).

Lewis Way écrivit : « Ce n’était pas une audience d’un homme privé avec un empereur, mais plutôt un échange de vues très amical entre un chrétien et un autre chrétien. »

Le tsar envoya Way au congrès d’Aix-la-Chapelle (1818) dans ce qui est aujourd’hui Aix-la-Chapelle en Allemagne pour obtenir un engagement des chefs d’État européens post-napoléoniens à améliorer le sort de la population juive d’Europe. C’est à la suite de sa visite en Russie en 1817 que Lewis Way développa une croyance dans le retour imminent du Christ, adoptant le pseudonyme de « Basilicus » pour la publication de ses convictions dans Thoughts on the Scriptural Expectations of the Christian Church.

Il a également poursuivi l’idée de créer un collège à StanstedPark pour former des missionnaires auprès des Juifs, mais le projet n’a jamais abouti.

En 1801, Lewis Way a épousé Mary Drewe (1780-1848), la plus jeune fille du révérend Herman Drewe de The Grange, Broadhembury, un domaine substantiel dans le Devon. Le couple a eu neuf enfants : trois fils et six filles. Parmi eux, l’antiquaire Albert Way (1805-1874), Georgiana Millicent Way, qui a épousé Henry Daniel Cholmeley (né en 1810, décédé le 1er juin 1865), et Olive qui a épousé le révérend Charles Edward Kennaway, l’ecclésiastique et poète anglican.



Kevin LOGNONÉ

J’aime ça : J’aime chargement…