2000 ans après sa mort, vient-on de découvrir le visage de Jesus-Christ ?

Le Daily Express vient de publier un portrait unique au monde, celui de Jesus Christ. Le tabloïd britannique explique avoir utilisé l’intelligence artificielle Midjourney pour créer cette image à partir des traces présentes sur le suaire de Turin. Pour rappel ce linceul aurait enveloppé le corps du Christ il y a près de 2000 ans.

Si les catholiques pensent depuis toujours que ce drap a bien été le dernier ligne du Christ, les scientifiques ont toujours été très partagés sur le sujet. En 2022 néanmoins, une étude publiée dans la revue scientifique Heritage annonce sans ambiguïté que le suaire de Turin est bien le linceul originel du Christ.

Le suaire, un objet saint parmi les saints

À l’époque, le linceul avait été passé aux rayons X. Une datation avait permis de prouver qu’il datait bien de l’époque de Jesus Christ. Un résultat qui contredit d’autres études scientifiques, menées dans les années 80, qui assuraient de leur côté que le suaire de Turin était un faux, beaucoup trop récent.

Ce drap de lin rectangulaire de 4,42 mètres de long pour 1,13 mètre de large est conservé dans la chapelle de Guarini de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin. Elles montrent des traces d’un homme blessé par une crucifixion.

Une représentation frappante

Dans l’image composée aujourd’hui par Midjourney, difficile de ne pas y voir une ressemblance avec le « vrai » Christ. Le visage de « l’homme du suaire » correspond trait pour trait aux représentations de Jesus Christ faites dans les Églises depuis 2000 ans.

Cette ressemblance pourrait néanmoins être remise en doute dans les prochains mois. Certains scientifiques se demandent si le résultat proposé par Midjourney est bien celui que l’intelligence artificielle trouve le plus « naturel » ou si l’IA a été guidé par des milliers d’années de croyance vers le résultat que le monde voulait voir.

Une question très difficile à trancher, qui demanderait des mois de recherches et d’études des prompts proposés par les équipes du Daily Express à l’intelligence artificielle. Dans leur article annonçant la nouvelle, le média britannique assure de son côté n’avoir pris aucun parti et se montre le plus transparent possible sur les requêtes effectuées avant d’arriver à la création de cette image.

L’Église catholique renforcée

De son côté l’Église Catholique n’a pas encore réagi à cette annonce et cette image inédite. Le pape François s’était pourtant positionné en 2015 sur la question de l’authenticité du Saint-Suaire. Il l’avait reconnu, assurant que ce drap de lin jauni par le temps était bien le dernier vêtement du Christ, il y a 2000 ans.