Air France – Bientôt, le Wi-Fi gratuit et très haut débit à bord.

À partir de l’été 2025, Air France déploiera progressivement une nouvelle offre de Wi-Fi très haut débit, entièrement gratuit, à bord de tous ses avions. Cette évolution majeure vise à améliorer l’expérience de vol des passagers en leur offrant une connectivité comparable à celle dont ils bénéficient au sol.

Un partenariat technologique avec Starlink

Pour cette initiative ambitieuse, Air France s’associe à Starlink, filiale de SpaceX et leader mondial de la connectivité par satellite. Grâce à la plus grande constellation de satellites en orbite basse, Starlink permet une connexion internet stable et rapide, y compris dans les zones les plus reculées de la planète. Ce partenariat garantit une couverture mondiale, permettant aux passagers d’utiliser internet même dans les régions les plus isolées.

Une expérience connectée sans précédent

Le Wi-Fi gratuit sera accessible à tous les passagers, dans toutes les classes de voyage, via leur compte Flying Blue, le programme de fidélité d’Air France-KLM. Ceux qui ne possèdent pas encore de compte Flying Blue pourront en créer un gratuitement à bord en quelques clics, rendant ainsi le service accessible à tous. Les clients de La Première continueront d’accéder directement au service sans passer par le compte Flying Blue.

Cette connectivité permettra aux passagers de rester en contact avec leurs proches, de suivre les actualités en temps réel, de jouer à des jeux vidéo en ligne, et de regarder des films et séries en streaming, le tout depuis leur smartphone, tablette ou ordinateur portable. Il sera même possible de connecter plusieurs appareils simultanément.

Une mise en place progressive

Bien que la transition vers ce nouveau service débutera dès l’été 2025, Air France continuera de proposer une offre de connectivité sur ses avions non encore équipés. Les membres Flying Blue auront accès à un pass gratuit pour envoyer des messages, tandis qu’une option payante couvrira d’autres usages pour les passagers.

Une réponse aux besoins croissants des passagers

Ce déploiement s’inscrit dans la volonté d’Air France d’améliorer l’expérience à bord et de répondre aux besoins croissants de ses clients pour une connectivité continue, qu’ils soient en déplacement professionnel ou en vacances. Avec cette initiative, la compagnie s’assure que ses passagers bénéficient d’une expérience de vol à la hauteur des attentes modernes.

