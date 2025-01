Annonce : Opportunité d’emploi – Directeur des Finances et de l’Administration Autorité de l’Aviation Civile des Caraïbes Orientales

St. Lucia Times

Lundi 30 décembre 2024,

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI

au sein de

l’Autorité de l’Aviation Civile des Caraïbes Orientales (ECCAA)

L’ECCAA est l’autorité réglementaire responsable de la supervision de la sécurité et de la sûreté des activités d’aviation civile, ainsi que du fournisseur de services de Communications, Navigation et Surveillance (CNS) en Antigua-et-Barbuda, au Commonwealth de la Dominique, à Grenade, à Saint-Kitts-et-Nevis, à Sainte-Lucie et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. En outre, l’ECCAA agit en tant que fournisseur de services CNS pour Anguilla, Montserrat et Tortola.

L’Autorité de l’Aviation Civile des Caraïbes Orientales (ECCAA) invite les professionnels qualifiés à postuler au poste suivant :

Directeur – Finances et Administration

Pour plus d’informations sur cette opportunité d’emploi et les modalités de soumission des candidatures, veuillez visiter les sites web suivants :

www.eccaa.aero ou www.oecs.int.

Pour postuler, envoyez votre candidature par email à l’adresse suivante : spoyotte@eccaa.aero.

Date limite de candidature : 6 janvier 2025.

Veuillez noter que seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

