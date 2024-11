Appel à la violence à l’encontre des Maires : Les élus de l’Assemblée de Martinique disent NON !

Matinik, 28 novanm 2024

Au cours de la séance plénière de ce jeudi 28 novembre 2024, les conseillers à l’Assemblée de Martinique ont adopté une motion par laquelle ils condamnent fermement les menaces et les appels à la violence proférés à l’encontre des élus de Martinique, en particulier des maires et expriment leur solidarité totale et inconditionnelle avec ces derniers.

Ces actes, diffusés notamment via les réseaux sociaux et des messages privés, menacent les fondements démocratiques de la société martiniquaise et exacerbent les tensions à un moment de notre Histoire où l’unité est essentielle.

L’Assemblée demande le respect des règles de droit, tout en dénonçant les discours extrêmes qui appelleraient à la division et aux affrontements. En soulignant l’importance de la loi du 21 mars 2024 qui renforce la protection des élus et prévoit des sanctions sévères, l’Assemblée insiste sur la nécessité d’unir le peuple martiniquais autour de projets d’avenir pour la Martinique.

Le Président du Conseil Exécutif, Serge Letchimy, a salué cette décision courageuse des élus de l’Assemblée de Martinique en déclarant :

« Stop ! Une limite a clairement été franchie. Ce type de menace est dangereux pour l’avenir de la Martinique. Quel exemple est donné à notre jeunesse ? Il n’est pas tolérable que l’on menace des Martiniquais élus démocratiquement, par le peuple, pour le représenter ».

