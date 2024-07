L’assurance maladie prend en charge la diffusion des invitations aux dépistages organisés des cancers

Depuis le 1er janvier 2024, une importante évolution a marqué la stratégie nationale de lutte contre les cancers en France. Désormais, c’est l’assurance maladie qui se charge d’envoyer les invitations aux dépistages organisés des cancers aux personnes éligibles. Ce changement vise à améliorer la gestion et l’efficacité des dépistages pour le cancer colorectal, le cancer du sein et le cancer du col de l’utérus.

La caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) est responsable de l’envoi des invitations, utilisant ses vastes ressources pour atteindre les personnes éligibles. Les invitations sont envoyées par voie postale, via le compte ameli, ou par téléphone dans le cadre de campagnes d’aller-vers. Avec 80% des assurés nationaux et 70% des assurés locaux possédant un compte ameli, ce changement promet une couverture étendue et efficace.

Depuis mars 2024, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (CGSS Martinique) offre la possibilité de rééditer et renvoyer les invitations à la demande des assurés qui n’ont pas reçu leur courrier initial. Cette mesure garantit que les personnes éligibles reçoivent leur invitation dans un délai de 30 jours maximum.

En complément de cette modification de diffusion, une stratégie locale a été élaborée en collaboration avec divers acteurs régionaux. La feuille de route 2024-2028 des dépistages organisés des cancers inclut la participation de la direction régionale du service médical (DRSM), la CGSS Martinique, l’agence régionale de santé (ARS) et le centre régional des dépistages des cancers (CRCDC). Le groupe projet spécifique, lancé le 6 juin, est piloté par la direction de coordination de la gestion du risque (DCGDR) et vise à améliorer la participation au dépistage, notamment parmi les populations les plus vulnérables.

La première opération territoriale a débuté le 15 juillet avec une campagne d’aller-vers téléphonique ciblant plus de 40 000 Martiniquais du régime général éloignés du système de soins. Cette campagne, en complément des invitations pour le dépistage du cancer colorectal, vise à expliquer le processus de dépistage et à encourager la participation. Les téléconseillers mettent également en avant la possibilité de retirer les kits de dépistage en pharmacies.

En confiant la diffusion des invitations aux dépistages organisés des cancers à l’assurance maladie, la France espère non seulement rationaliser le processus, mais aussi augmenter la participation aux dépistages, particulièrement dans les régions et parmi les populations les plus vulnérables. Cette nouvelle stratégie, soutenue par une collaboration étroite avec les acteurs locaux, marque une étape significative dans la lutte contre les cancers.