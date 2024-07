Bilan du plan de lutte contre les importations et reventes illégales de denrées alimentaires en Martinique

Communiqué

Le 21 février dernier, le préfet de Martinique a lancé un plan de contrôle visant à lutter contre la concurrence déloyale des marchands de fruits et légumes importés ne respectant pas les normes sanitaires. Ce plan, d’une durée de trois mois, a impliqué un nombre significatif de contrôles et de moyens humains.

Résultats des contrôles

Le plan de contrôle a couvert diverses activités de production, transformation, distribution et vente de denrées alimentaires. Les secteurs surveillés comprenaient les fruits et légumes, la viande, le miel, les épices, et les produits de la pêche et de l’aquaculture.

Au total, 389 contrôles ont été effectués par 456 inspecteurs cumulés, touchant 154 entités telles que des grossistes, des enseignes et des transformateurs. Les contrôles ont été divisés en deux catégories principales :

Contrôles de lutte contre la fraude (154 contrôles) : Menés par le pôle C de la Direction de l’emploi, des entreprises, du travail et des solidarités (DEETS)

Focalisés sur l’origine des produits, la facturation entre professionnels, la traçabilité et le respect des dispositions EGALIM Contrôles sanitaires (235 contrôles) : Menés par la Direction de l’agriculture, de l’alimentation et des forêts (DAAF)

Incluant des tests pour la chlordécone, les résidus de pesticides, et les antibiotiques ou contaminants

Actions prises

À l’issue de ces contrôles, le pôle C de la DEETS a rédigé 49 procès-verbaux pour violation des règles de concurrence et consommation, émis 5 avertissements et prononcé une mesure de police administrative pour mise en conformité.

La DAAF a réalisé 127 prélèvements pour analyse, incluant 78 recherches de chlordécone, 31 pour résidus de pesticides et 18 pour antibiotiques ou contaminants. Les analyses ont révélé 6 non-conformités, entraînant des mesures correctives :

Poulets d’Ukraine : dépassement de la limite maximale de résidus (LMR) d’antibiotiques

: dépassement de la limite maximale de résidus (LMR) d’antibiotiques Tomates-cerises de République Dominicaine, laitues et patates douces de Martinique : dépassement de la LMR de pesticides

: dépassement de la LMR de pesticides Bananes plantains : contamination à l’éthéphon

: contamination à l’éthéphon Curcuma de Martinique : dépassement de la LMR de chlordécone

En conséquence, plus de 350 kg de fruits et légumes vendus illégalement ont été saisis pour défaut de traçabilité.

Pour plus d’informations, les intéressés peuvent contacter le cabinet du préfet à l’adresse communication@martinique.pref.gouv.fr.