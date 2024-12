Caiman- American Airlines vient de lancer deux nouveaux vols vers ces petites îles caribéennes méconnues

Cayman Compass

C’est l’un des grands paradis du saut d’île en île dans les Caraïbes, célèbre pour ses plages immaculées, ses cayes verdoyantes et ses eaux turquoise : Saint-Vincent-et-les-Grenadines, l’une des destinations méconnues de la région, qui n’a que récemment attiré l’attention des voyageurs.

Depuis l’ouverture du tout premier complexe Sandals à Saint-Vincent plus tôt cette année, la destination est plus prisée que jamais, avec une augmentation de la demande et une vague de nouveaux vols en provenance des États-Unis.

Cela inclut deux nouvelles liaisons lancées par American Airlines : Charlotte à Saint-Vincent et New York à Saint-Vincent.

Ces deux vols directs fonctionnent une fois par semaine, le samedi, avec des appareils Boeing 737.

C’est un grand bond en avant pour une destination qui n’avait même pas d’aéroport international avant 2017, avec l’ouverture de l’aéroport international d’Argyle, et qui avait du mal à attirer des vols aériens depuis.

Mais maintenant, elle est au centre des Caraïbes, avec ses nombreuses îles sous les projecteurs, de la charmante petite Bequia à la destination jet-set de l’île privée de Mustique.

C’est un endroit qui a toujours abrité certaines des plus belles plages et des petites cayes, ce qui en fait également une destination de choix pour la navigation avec des entreprises de charter comme The Moorings.

Et les prix alors ?

Début janvier, vous pouvez réserver un vol de Charlotte à Saint-Vincent pour environ 923 $ en classe économique.

Sur le vol JFK-Saint-Vincent, vous trouverez des tarifs d’environ 508 $ aller-retour, selon Google Flights.

Et pour l’hébergement ? C’est un peu plus compliqué. Les tempêtes de l’été dernier ont endommagé une grande partie de l’offre hôtelière de la destination, qui était déjà limitée.

Cela signifie que le Sandals Saint-Vincent reste de loin la meilleure option, avec des chambres à partir d’environ 12 678 $ par semaine début janvier. Cela vous permet d’avoir une suite avec majordome et baignoire sur la terrasse.

Sur des îles comme Bequia, certains des meilleurs hôtels sont de retour, y compris le populaire Bequia Beach Hotel à 1 025 $ par nuit.

Le meilleur complexe de luxe de la destination, le Mandarin Oriental sur l’île de Canouan, est également à nouveau ouvert, avec des chambres à partir de 1 981 $ par nuit.

