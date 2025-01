Caiman-Pas de chambre disponible : les hôtels des îles Caïmans pleins à craquer pour Noël et le Nouvel An

Cayman Compass

Par Sarah Bridge

2 janvier 2025

Le Ritz-Carlton sur Seven Mile Beach fait partie des nombreux hôtels de Grand Cayman qui ont connu une période festive bien remplie.

Les hôtels de Grand Cayman ont célébré un Noël record cette année, beaucoup rapportant une occupation complète pendant les fêtes.

Des hôtels cinq étoiles aux boutiques, tous affichaient complet pour Noël et le Nouvel An, certains touristes chanceux ayant même réussi à réserver les dernières chambres disponibles après l’annulation de leur vol.



Marc Langevin, directeur général de l’hôtel Ritz-Carlton, a déclaré au Compass que l’hôtel était complètement plein du 22 décembre jusqu’au premier week-end de janvier :

« Nous sommes à pleine capacité, » a-t-il dit. « C’est vraiment la foule. »

L’hôtel est souvent proche de la capacité maximale pendant la saison des fêtes, avec un taux d’occupation habituel autour de 95 %.

Des invités malgré le mauvais temps

Les invités n’ont pas été découragés par le mauvais temps les jours de Noël et de la Saint-Étienne, a ajouté Langevin, et certains ont déjà commencé à réserver pour Noël 2025 afin de garantir leur chambre préférée.

« Globalement, l’année a été difficile avec les tempêtes entre juillet et novembre, mais heureusement, aucune n’a été destructrice, et nous avons pu finir en beauté. La saison des fêtes a été excellente. »

Une période prospère pour les hôtels caïmans

Hermes Cuello

