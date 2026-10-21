Caribbean Export et la Banque caribéenne de développement renforcent leur coopération pour faire émerger des projets d’investissement dans la région

Caribbean News Global

BRIDGETOWN, Barbade — L’Agence caribéenne de développement des exportations, Caribbean Export, et la Banque caribéenne de développement (CDB) ont renforcé leur collaboration afin de constituer un portefeuille plus solide de projets d’investissement dans la Caraïbe et de faciliter les relations entre les porteurs de projets régionaux et les investisseurs potentiels.

Cette coopération témoigne de l’importance croissante des partenariats pour mobiliser des capitaux, améliorer la préparation des projets et favoriser le développement durable du secteur privé dans toute la région. Elle s’inscrit également dans l’esprit de l’Objectif de développement durable n° 17, consacré aux partenariats pour la réalisation des objectifs, mis en avant lors de la récente Semaine des objectifs mondiaux.

Dans ce cadre, la CDB a approuvé un soutien au titre de son programme PROPEL afin de renforcer la mobilisation des investisseurs autour des projets accompagnés par le Forum caribéen de l’investissement (CIF). Cette initiative permettra à Caribbean Export d’aider les porteurs de projets à se préparer aux échanges avec les investisseurs, à mener des démarches ciblées, à organiser des mises en relation et à assurer un suivi structuré auprès des financeurs potentiels.

Ce travail s’appuie sur un portefeuille constitué depuis la création du Forum en 2022 : environ 30 projets issus de 11 pays du CARIFORUM, représentant plus de 172 millions de dollars américains de possibilités d’investissement. L’objectif est d’aider les projets prometteurs à dépasser le stade de la présentation pour engager un dialogue durable avec des sources potentielles de financement.

Le directeur exécutif de Caribbean Export, le docteur Damie Sinanan, a expliqué que cette coopération traduisait l’ambition plus large de l’Agence : faire du Forum une plateforme allant au-delà d’un rendez-vous annuel.

« Notre objectif a toujours été de construire une plateforme d’investissement qui accompagne les projets avant, pendant et après le Forum. Le soutien de la CDB renforce notre capacité à solliciter les investisseurs de manière ciblée, à tirer les enseignements de ces échanges et à maintenir la dynamique avec les porteurs de projets à mesure que les possibilités d’investissement se précisent. »

Daniel M. Best, président de la Banque caribéenne de développement, a déclaré :

« Les ambitions de développement de la Caraïbe exigent une mobilisation accrue des capitaux privés et des liens plus solides entre des projets d’investissement crédibles et les investisseurs qui les recherchent. Grâce à ce partenariat avec Caribbean Export, nous soutenons une approche mieux coordonnée de la constitution du portefeuille régional de projets et nous ouvrons aux entreprises et aux projets caribéens des voies d’accès aux capitaux et aux partenariats nécessaires à leur croissance. »

Le partenariat sera mis en œuvre à l’occasion du prochain Forum caribéen de l’investissement, prévu du 5 au 7 octobre à la Barbade. Les investisseurs pourront y rencontrer directement les porteurs d’une sélection de projets caribéens, grâce à des présentations, à des mises en relation ciblées et à l’espace de négociation du Forum, le « CIF Deal Room ».

Republic Bank, présentée comme la seule banque commerciale d’origine caribéenne de la région et partenaire du CIF depuis sa création, ainsi que la Banque interaméricaine de développement (BID), figurent parmi les partenaires de niveau « Platine » du Forum.

Le partenariat avec la BID s’appuie sur un protocole d’accord de trois ans signé avec Caribbean Export lors du CIF 2025. Il vise à favoriser les investissements durables et la préparation des projets grâce au mécanisme de coordination de la préparation des projets ONE Caribbean (PPCM). Celui-ci doit renforcer le portefeuille de projets suffisamment préparés et prêts à être présentés aux investisseurs pour attirer des financements régionaux et internationaux.

Ces établissements rejoignent les principaux partenaires du CIF : le gouvernement de la Barbade, pays hôte, et l’Union européenne, dans le cadre de son initiative Global Gateway. Republic Bank et la BID participeront également au programme afin d’apporter les perspectives de la banque régionale et du financement du développement aux discussions sur l’investissement et la croissance dans la Caraïbe.

Lors de cette édition, huit projets mis à l’honneur recherchent au total plus de 39 millions de dollars américains d’investissement dans les domaines de la transformation numérique, de l’agriculture durable, de la transition vers une économie verte, ainsi que de la logistique et des transports. Tous ont été examinés et retenus par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI). Leurs porteurs pourront rencontrer directement les investisseurs lors du CIF 2026.

Plus largement, le partenariat entre la CDB et Caribbean Export doit permettre de prolonger les échanges avec les investisseurs au-delà du Forum. Des démarches structurées de prise de contact et de suivi viseront à rapprocher les projets caribéens viables de financements concrets.

Note : le texte source, daté du 20 octobre 2026, présente comme à venir un Forum prévu du 5 au 7 octobre. Cette incohérence chronologique figure dans l’original.