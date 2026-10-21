La Banque caribéenne de développement plaide pour une action régionale visant à renforcer l’enseignement des mathématiques

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GEORGETOWN, Guyana — Dans le cadre de son engagement en faveur du développement humain dans la Caraïbe, la Banque caribéenne de développement (CDB) a présenté un programme régional d’amélioration de la maîtrise des mathématiques dans les pays caribéens, baptisé IMPACT, lors de la 52ᵉ réunion du Conseil pour le développement humain et social de la CARICOM (COHSOD), consacrée à l’éducation. Cette initiative vise à améliorer les résultats en mathématiques et à préparer les élèves aux possibilités qui s’offriront à eux.

Organisée récemment à Georgetown, au Guyana, la réunion a rassemblé des ministres de l’Éducation, de hauts responsables gouvernementaux, des institutions régionales et des partenaires du développement autour du thème : « Éduquer pour la vie, donner un sens aux parcours et faire progresser la Caraïbe ». Les échanges ont porté sur la mise en œuvre d’un programme éducatif régional commun et sur la préparation des élèves caribéens à un monde de plus en plus complexe et marqué par les technologies.

L’amélioration des résultats en mathématiques dans l’ensemble de la région figurait parmi les principales priorités défendues par la CDB. Pour concrétiser cet appel à l’action, la docteure Nicola Johnson, chargée des opérations éducatives au sein de la division du secteur social de la Banque, et la docteure Joan Ernandez-Spencer, du Conseil conjoint de formation des enseignants de l’Université des West Indies, ont présenté le programme IMPACT destiné aux établissements du primaire et du secondaire.

Elles ont souligné son approche globale et coordonnée, qui concerne l’ensemble du système éducatif : mise en œuvre des programmes scolaires, formation des enseignants, évaluation et accompagnement des élèves.

« Si nous voulons améliorer les résultats des élèves, nous devons renforcer l’ensemble du système qui soutient l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques. Ce programme adopte une approche globale en investissant dans la formation continue des enseignants, le pilotage pédagogique, l’accompagnement des apprentissages grâce à l’intelligence artificielle, le suivi personnalisé, la participation des parents, la recherche-action et la réforme des politiques éducatives, afin d’améliorer les résultats en mathématiques dans toutes les écoles primaires et secondaires », a déclaré la docteure Nicola Johnson lors de la réunion du COHSOD.

Le programme IMPACT entend améliorer la réussite scolaire et donner aux élèves la confiance et les compétences nécessaires pour poursuivre leurs études, accéder à l’emploi ou entreprendre. Il vise ainsi à contribuer à une région plus compétitive, plus résiliente et plus prospère.

Élaborée en collaboration avec les conseils conjoints de formation des enseignants de l’Université des West Indies, sur les campus de Mona et de Cave Hill, cette initiative traduit l’engagement de la CDB en faveur d’une éducation de qualité et d’une Caraïbe dotée des compétences nécessaires pour relever les défis de demain.

Dans son discours d’ouverture, Sonia Parag, ministre de l’Éducation du Guyana et présidente du COHSOD chargé de l’éducation, a rappelé le rôle plus large de l’éducation dans la construction de l’avenir régional.

« Nous devons être capables de former des citoyens caribéens épanouis et équilibrés, disposant d’une formation complète », a-t-elle déclaré.

La ministre a également salué cette initiative régionale en faveur des mathématiques. Elle a évoqué les effets positifs du programme de soutien mis en place au Guyana et insisté sur l’importance de bases solides pour réussir dans les sciences, les technologies, les formations techniques, la compréhension des questions financières et le monde du travail contemporain.

Alors que la Caraïbe poursuit ses efforts en faveur d’un développement durable, résilient et inclusif, la CDB réaffirme sa volonté de travailler avec les gouvernements, les enseignants et les institutions régionales pour résoudre les difficultés persistantes de l’éducation. L’objectif est de permettre à chaque élève de développer pleinement son potentiel et de contribuer concrètement au progrès de la région.