Le pôle SheTrades Caribbean de la Banque caribéenne de développement lance le fonds WE-CLIMB

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BRIDGETOWN, Barbade — Le pôle SheTrades Caribbean de la Banque caribéenne de développement (CDB) et l’Agence française de développement (AFD) ont lancé le fonds WE-CLIMB, destiné à renforcer la résilience des entreprises dirigées par des femmes face aux conséquences du changement climatique. Il aidera les micro, petites et moyennes entreprises concernées, dans toute la Caraïbe, à se préparer aux chocs climatiques, à y faire face et à s’en relever.

Dans le cadre de ce fonds, la CDB mobilisera 700 000 euros provenant de la Facilité d’investissement pour l’Amérique latine et les Caraïbes de l’Union européenne (LACIF), acheminés par l’intermédiaire de l’AFD. Ces moyens permettront de renforcer la résilience climatique, l’adaptation et la continuité d’activité des entreprises caribéennes dirigées par des femmes.

Cette initiative répond aux besoins de ces entreprises qui, selon le texte, représentent environ 99,5 % des entreprises et près de 60 % des emplois formels du secteur productif en Amérique latine et dans les Caraïbes. Elle entend également lever les obstacles rencontrés par les entrepreneuses, notamment un déficit mondial de financement des micro, petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes estimé à 1 700 milliards de dollars américains.

Administré par la CDB à travers le pôle SheTrades Caribbean, le fonds proposera une assistance technique, des subventions pour les infrastructures et les technologies, un soutien à la recherche et au développement ainsi que des actions de sensibilisation, afin de favoriser la continuité d’activité et les pratiques durables.

WE-CLIMB constitue l’une des initiatives phares du programme SheTrades Caribbean II, couvrant la période 2025-2028. Celui-ci élargit le soutien de la Banque aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes, en renforçant leurs compétences, leur accès au financement, leur résilience climatique ainsi que leurs possibilités d’accès aux marchés et d’innovation dans toute la région.

« Le fonds WE-CLIMB reconnaît que la résilience climatique est désormais au cœur de la résilience des entreprises », a déclaré Lisa Harding, cheffe de la division du secteur privé de la CDB.

« Les entreprises détenues ou dirigées par des femmes jouent un rôle essentiel dans la croissance économique, l’innovation et le développement des communautés dans toute la Caraïbe. Grâce à ce fonds, la CDB aide les entrepreneuses à renforcer leur capacité à anticiper les effets des événements climatiques, à y résister et à s’en relever, tout en améliorant leur productivité, leur compétitivité et leur accès aux marchés régionaux et internationaux. »

Les bénéficiaires admissibles seront les micro, petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes dans les pays membres emprunteurs de la CDB, en particulier celles qui exercent dans des secteurs sensibles aux aléas climatiques ou concernés par les enjeux climatiques.

Les aides seront attribuées au moyen d’appels à candidatures avec sélection. Elles porteront sur l’évaluation des risques climatiques, la préparation de plans de continuité d’activité et de préparation aux catastrophes, ainsi que sur des infrastructures et des technologies résilientes au climat. Une subvention spécifique sera également consacrée à la recherche et au développement en matière d’adaptation climatique.

Mylène Lerigab, responsable régionale de projets pour les institutions financières à l’AFD, a déclaré :

« Conformément à la priorité accordée par l’AFD au renforcement de l’autonomie économique des femmes, notamment à leur accès aux ressources, nous sommes très fiers de lancer WE-CLIMB avec la CDB, à travers le pôle SheTrades Caribbean.

L’AFD reconnaît les liens étroits entre les inégalités entre les femmes et les hommes, le changement climatique et la nécessité de remédier à l’exposition disproportionnée des femmes aux risques climatiques, tout en construisant des sociétés résilientes.

Grâce aux financements de l’Union européenne mobilisés dans le cadre du programme LACIF, ce fonds, destiné à renforcer la résilience climatique des micro, petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes dans toute la Caraïbe, contribuera à notre mission. Il apportera une assistance technique ciblée pour aider ces entreprises à s’adapter aux risques climatiques et à développer des pratiques durables. »

Outre le soutien direct aux entreprises, WE-CLIMB financera des recherches, la production de ressources documentaires et des campagnes de sensibilisation. Ces actions viseront à améliorer la compréhension de la gestion des risques climatiques parmi les entrepreneuses et à encourager, dans toute la région, l’adoption de pratiques professionnelles adaptées aux enjeux climatiques.

Le premier appel à candidatures devrait être lancé en décembre 2026. Les entreprises retenues bénéficieront à la fois d’une assistance technique et de subventions pour mettre en œuvre des mesures de résilience climatique.

Des précisions sur les critères d’admissibilité, les modalités de candidature et le calendrier du programme seront diffusées par le pôle SheTrades Caribbean et les canaux de communication de la CDB.