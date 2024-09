C’est bientôt parti pour la 41e édition des journées du patrimoine

Il y a de l’inédit au programme de ce week-end. Des sites d’habitude fermés au public accueilleront les visiteurs. Au gré des visites guidées ou scénarisées, des escape game et autre chasse au trésor, les curieux pourront (re) découvrir leur patrimoine les 21 et 22 septembre.

Créées il y a 41 ans, les journées du patrimoine sont aujourd’hui un véritable succès. Y compris sous nos latitudes. Les chiffres en témoignent. L’année dernière avait réuni 32 200 visiteurs sur 80 sites ouverts.

Les journées européennes du patrimoine ont la coquetterie de changer leur thématique chaque année. Le cru 2024 tourne autour du patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions et patrimoine maritime. Une aubaine pour une île comme la Martinique. « Le territoire a un lien profond avec la mer. Une histoire parfois un peu complexe avec l’héritage, une lutte pour la survie », exprime Muriel Le Duff, directrice par intérim de la Direction des affaires culturelles (DAC).

La mer se décline avec le patrimoine bâti tels que les phares ou les forts, le patrimoine immatériel avec les pratiques de pêche et la yole, inscrite depuis 2020 au patrimoine immatériel de l’Unesco. « C’est un thème qui nous correspond et qui fait écho », ajoute la directrice.

Un tremplin vers l’année de la mer en 2025

Il ne pouvait nullement manquer l’occasion, spécifiquement avec une thématique de patrimoine marin. « Les journées du patrimoine servent de prologue à l’année de la mer en 2025 », explique Xavier Nicolas, le directeur de la mer. Le phare de la Caravelle, érigé en 1861 et toujours en fonction sera donc ouvert au public. « Il s’agit de la première lumière que les navigateurs prenant part à la Transat Jacques-Vabre aperçoivent », continue le directeur de la mer.

Pour accueillir des scolaires, certains sites commencent les journées du patrimoine dès vendredi. Le grand public sera attendu les 21 et 22 septembre. Plus d’une centaine d’événements sont prévus pour ce week-end culturel. Pour y voir plus clair, la DAC répertorie sur son site openagenda, toutes les animations autour des journées du patrimoine. Atelier, chasse au trésor, escape game, visite libre ou guidée, il y en a pour tous les goûts.

Une visite scénarisée à l’îlet à Ramiers

Certains des sites ne se dévoilent qu’une fois par an lors des journées du patrimoine. C’est le cas des forts Saint-Louis, Desaix et du fortin de l’îlet à Ramiers. Dans ce dernier, en plus d’une visite scénarisée, un escape game sera organisé sur tout l’îlet. Entre soldat et volcan, le visiteur saura tout de ce trésor préservé qu’est l’îlet à Ramiers. Du côté du fort Saint-Louis en plus de ses remparts, une frégate de surveillance attendra les visiteurs.

Le grand nord n’est pas un oublié de ces journées du patrimoine. Le CAUE ( Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) a posé ses valises le temps d’une résidence à Basse-Pointe. Les visiteurs pourront partir sur deux itinéraires l’un à 8h3,0 l’autre à 10 heures. Le premier s’articulera autour d’une visite du quartier fond Hackaert. « C’est un quartier qui est menacé par l’érosion. Malgré cela, un riverain José a créé un véritable jardin d’eden dans cette falaise. C’est vraiment poétique », s’enthousiasme Thibaud Duval architecte au CAUE. L’après-midi sera consacrée à la découverte de Gradis en passant par le port, l’église ou le centre- ville.

Pour ceux et celles qui ont le pied marin, c’est du côté de la côte est que ça se passe, Vauclin, François, Robert. Une course digne d’une étape du tour de yole. Et pour cause samedi, une groupe de yoleuses prendront d’assaut la mer. Samedi, cet équipage 100% féminin ralliera la pointe Faula au Vauclin au Robert en passant par le François. « D’habitude pour les journées européennes du patrimoine, nous avons l’habitude de faire un week-end à la godille, puis une démonstration », explique Edouard Tinaugus, président de l’association La yole de Martinique au patrimoine immatériel de l’Unesco. Cette année, les femmes sont à l’honneur. « Avant, il y avait des équipages de femmes dans le monde de la yole. Nous tenions à rappeler que les femmes sont aussi capables que les hommes. »

Plus d’une centaine d’autres manifestations attendent les curieux aux quatre coins de la Martinique à l’occasion de cette 41e édition des journées du patrimoine.

Laurianne Nomel

J’aime ça : J’aime chargement…