Club Med Vient d’Ouvrir un Nouveau Parc Aquatique en République Dominicaine

C’est l’une des commodités les plus recherchées par les familles voyageant avec des enfants en ce moment : un parc aquatique sur place.

De plus en plus d’établissements continuent d’ajouter cette commodité, en particulier ceux de type tout compris, et cela inclut désormais Club Med, qui vient d’ouvrir un tout nouveau parc aquatique dans son complexe de Punta Cana.

Le nouveau parc aquatique du Club Med Punta Cana est le plus grand du portefeuille de la marque tout compris, avec trois « zones » différentes, y compris un espace inspiré de la jungle pour les plus jeunes, une « piscine bulle » en forme de dôme et une zone de toboggans avec quatre toboggans différents.

Le site disposera de maîtres-nageurs formés surveillant l’ensemble du parc.

Bien que le parc soit déjà ouvert, un nouveau food truck proposant des en-cas à partager et des boissons sera bientôt inauguré, selon l’entreprise.

Quel est le meilleur parc aquatique à Punta Cana ? Pour nous, c’est toujours celui du très accueillant Lopesan pour les familles.

