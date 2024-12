Dany Laferrière bientôt sur des timbres-poste au Canada

Dany Laferrière, écrivain et membre de l’Académie française, sera immortalisé sur une nouvelle série de timbres-poste qui sera dévoilée à l’ouverture du Salon du livre de Montréal de 2024, ce mercredi 27 novembre 2024.

Par Jonasson Odigène

lenouvelliste.com

Dany Laferrière sera parmi les cinq figures de la littérature franco-canadienne qui seront immortalisées sur de nouveaux timbres de poste canadienne. Ces dernières visent à rendre « hommage à cinq figures de la littérature franco-canadienne » et à célébrer « cinq plumes primées » qui, « inspirent et éclairent les gens au Canada et ailleurs ».

Outre le natif de Petit-Goâve, d’autres timbres immortaliseront la mémoire de Marie-Claire Blais, Jean Marc Dalpé, Antonine Maillet et de Marguerite Primeau. Ces écrivains, a souligné Postes Canada, ont été sélectionnés parce qu’ils « apportent une perspective unique au corpus de la littérature canadienne-française ».

Le dévoilement de ces nouvelles séries de timbres a eu lieu dans l’après-midi du mercredi 27 novembre 2024, en marge de l’inauguration du Salon du livre de Montréal, dans les locaux même du Salon du livre de Montréal, à la place Jean-Paul-Riopelle. L’évènement se déroulera en présence de Dany Laferrière et de la romancière Antonine Maillet. Marie-Claire Blais et Georgette Haugen représenteront Thérèse Blais et Marguerite Primeau, décédées respectivement en 2021 et en 2011.

Après avoir été reçu à l’Académie française en 2015, avec ce timbre de poste à son effigie, Dany Laferrière devient donc doublement immortel.

