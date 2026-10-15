Défilé Mòlòkòy. Kréyolad 1449

Jédi bonmaten té ni gwo anboutéyaj. Sé chofè kanmiyon a té désidé fè ann opérasion mòlòkòy. Yo démaré an défilé épi loto-yo, l’ADRM*( sé pa l’ARDTM ka otjipé di touris). Sé tala sé loto larimok yo ni. Eben sé jou-tala sa cho anlè yo, pas lésans-lan chè épi sé tout.
Dot chofè ka wouklé tout pas ba tout moun, lè yo pasé an tjes-la, ou sé di ni mwens gazoy é pri a pli chè.
Mobilizasion
Asiparé kom ki diré, le RPRAC té pou fè an mobilizasion tou. Antouléka liséyen rété bèkalo, yo té ka fè fos asou Rektora épi la CTM pou révandikasion yo kom vansé. Mé sé moun-tala rafen kon dé Kris anglé kon sa ka ékri a.
Ni yonndé liséyen éti té anvi mété difé kon sa ka fet an Frans. Mé érezdibonnè Lisé Chelchè éti flanban nef pa pri an sa, pas pou tan i pran pou i té paré, sa té ké bien tris an léta la CTM yé.
Félis* ka wè violans fléri alé kon viré « Le Ghetto » ka fet atè Marigo. Yo jik volé tjes-la. Ejèn dwé ka tounen an tonm-li. Sa manmay la pa menm konnet sa ki té misié Mona, pas sé la i té ka pran kan.
Ou sé di chak bètafé ka kléré pou nam-li.
« Lé konséyè pa lé péyè »
Jid
Not pou konprann
- L’Association des Dépanneurs et Remorqueurs de Martinique
- Félix Fleury gérant du Ghetto haut lieu de Eugène Mona