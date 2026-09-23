Twop kout fizi. Kréyolad 1446

David* lé koumen kont Goliat, zafè boug ka tjé dot, mé i pa désann tou sel an lari Lanmanten. I pa mandé Etjèn* dé planch, mé an krey jendam ek kolbògo minisipal alé épi’y anlè sé bik drog-la.
Pas ni yonndé an lari Lanmanten dret douvan pliziè boutik. Misié lé montré sé dilè a, ka prété moun lanmò, (pa a krédi) i paré pou yo.
An jenn 18 lanné risivrè an bal, ki pa té an bal pèdi, mé ki sòti adan tjek gwo fizi ka fè chien sé jou-tala an lari Lanmanten.
Manmay ki pa ka déplasé san powtab-yo filmé ek vréyé sé imaj-la asou lé « Rézososio ». Atjelman yo pa pou sav si ou pé, obensinon si ou ni dwa filmé tout bagay. Dépi pwotab-yo filmé an bagay, yo jounalis tou. Zafè lavi privé moun pa asou kont-yo. Yo ka fè imaj ponmlen anlè Bonda-kabrit-la.
Sé jou-tala Matinik ka pri difé telman, apré kout fizi, sé kay-la brilé. Fodfrans pa asou Lalvé té ni an gwo difé é magré lé ponpié pa djè ni lé mwayen. Sé yo prèmié yo kriyé pou étenn difé-a.
Alzaymè
Pandan tan-an, disparet ka pran anlo granmoun, yo ka pati kay-yo. Sa ka otjipé di yo « lé zédan » – sé pa sa ki ni zé an dan -, mé sé yo ka pran plis fè. Pli souvan ki ra, sé yo ka pati avan sé malad-la.
Matinik sé péyi éti ni plis granmoun pasé anlo koté an Frans. Mé maladi-tala pa ka tonbé anlè granmoun selman. Atjelman, ni moun apenn senkantan ka pran fè tou.
Mé fout sa red, lè ou épi manman’w oben papa’w, ek i ka mandé’w :
- Bonjou misiè, ki tit ou ? Ou sé kimoun ?
Sa ki pa konnet pa mandé pou viv sa !
Jid
Not pou konprann
- David Zobda, maire du Lamentin.
- Etienne Despanques, préfet de Martinique