Bousoulavi nich-twel. Kréyolad 1142

« Ravet pa ni rézon douvan poul »
Pirataj
Menm lé zenpo pa alabri épi sé bousoulavi anlè net-la. Asiparé kom ki diré, pasé 600 000 moun tout zafè-yo lavwéri ek déwò an gran-chimen. Kisiswa non-yo, adres-yo, sa yo ka genyen, sa yo dwé, liméwo kay-yo, laktè-yo, épi kisasayésa apré chapaj doné* an divagasion. Kisa sé malfentè-a ké fè dèmen ? Tout moun entjet kon tatjet an finet nef épi zafè l’IA a. Asiré yo pa ka dòmi trantjil anlè li yo.
Dikos
Adan zafè dòmi-a, Lajol Dikos ni 30 lanné ek i vini two piti pou tousa moun lajol. Délè yo a 5 dan an ti-chanm, épi an li wotéba. Pli red-la, yo pa prévwè douch, é sé lè yo la ponmlad yo ka pé benyen. Béa* rété estébékwé lè i wè an ki kanman prizonié ka viv chak jou.
Pengad
Apré lanmò Mario* SenPiè, Man limè alè wè la CTM. An menm balan-an Kisian*pofité fè an mizopwen, pas i pa té ké fè sa ki fo, lè i té la, sirtou pou sékirité lariviè-a (Lariviè lé Pè). Ni gran konsit pou rivé trapé an solision pou ni plis sékirité anlè lawout-la.
Asou lawout ni an ti jéfò pou mwa’d juiyé a. Ni mwens mò pasé 2025. Fok kontinié rété véyatif sirtou moli anlè wonm-lan ek zeb-la, lè zot ka kondui. Sé épi sé moto-a sa ka rété danjéré. Sa ki pa mò ka enpioké, ek sé Kabé yo ka pasé tan-yo anlè an kabann lopital-la.
Lé zotorité lapréfekti démoli an kay-péchè Kalifowni épi tout zagré’y. Lè ou piti fout ou ka pran fè, akondi Janklod. Mé sé tala ki fè kay anlè sé lilet-la, sé tala ni dwa ?
Si zot sav fè di mwen !
Jid
Not pou konprann
- Chapaj doné, néologisme pour « Fuite des données »
- Béa (Bétrice Bellay député du centre) a visité le Centre Pénitentiaire de Ducos.
- Mario (Pierre Mario) un jeune a été renversé mortellement à Saint-Pierre.
- Kisian (Christian Rapha) ancien maire de Saint-Pierre a fait une mise au point sur les travaux engagés pour la rivière et la sécurisation de la route dangereuse.