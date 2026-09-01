BrouillonUn rapport fait état d’un déclin de 43 % des coraux durs des Caraïbes. auto

Cayman compass

Par

Norma Connolly

Un nouveau rapport sur la santé des récifs coralliens à l’échelle mondiale montre que les Caraïbes sont l’une des régions les plus touchées, avec un déclin de 43,4 % de la couverture de coraux durs vivants dans toute la région au cours des quatre dernières décennies.

Le rapport « État des récifs coralliens du monde 2025 » du Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens fournit une évaluation de l’état et des tendances des récifs de 1980 à 2024 aux échelles mondiale et régionale.

L’organisation, qui a présenté ses conclusions à Palau lors de la réunion des dirigeants du Forum des îles du Pacifique lundi, a constaté que le pourcentage de récifs couverts de coraux durs vivants a diminué à l’échelle mondiale, passant d’une moyenne de 30,2 % (entre 1980 et 2009) à 27,3 % (entre 2000 et 2024), « principalement en raison du stress thermique induit par les changements climatiques ».

Une carte décrivant les changements de la couverture corallienne dure par région montre que les Caraïbes sont la deuxième zone la plus touchée par le déclin des coraux, avec -43,4 %, après la zone maritime de l’Organisation régionale pour la protection du milieu marin (ROPME) au Moyen-Orient, avec -48,7 %.

Couverture mondiale des coraux durs – Image : Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens

Dans un résumé de son rapport principal destiné aux décideurs politiques, l’organisation a déclaré : « La tendance montre des baisses brutales, en particulier après 2010, avec une récupération seulement partielle entre les épisodes mondiaux de blanchissement des coraux, sans retour aux niveaux antérieurs au déclin.

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« Lorsque de tels changements sont détectés à l’échelle mondiale, ils indiquent des modifications systémiques de l’état général des récifs coralliens sur de vastes étendues spatiales, modifications plus difficiles à inverser. À l’échelle mondiale, le taux de couverture des coraux durs s’élève à environ 25,8 % en 2024. »

Le ministère de l’Environnement des îles Caïmans a commencé à mener ses propres évaluations annuelles de la santé des récifs coralliens sur les trois îles en 1997, date à laquelle la couverture corallienne globale était en moyenne d’environ 25 %. En 2023, cette moyenne avait diminué à 11 %, et a encore diminué à Grand Cayman pour atteindre une moyenne d’environ 6 % en 2024.

Le déclin des récifs coralliens dans le monde a non seulement un impact environnemental, mais aussi un impact économique majeur. Le rapport du Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens indique que le tourisme et les activités récréatives liés aux récifs coralliens génèrent chaque année 36 milliards de dollars américains à l’échelle mondiale.

Les récifs coralliens peuvent également réduire l’énergie des vagues de 97 %, protégeant ainsi les côtes de l’érosion et des dégâts causés par les tempêtes, indique le rapport.

Un redressement est possible, mais la fenêtre de tir se rétrécit.

Le rapport indique que, même s’il est possible d’inverser le déclin de la couverture corallienne vivante sur les récifs, « la fenêtre de récupération entre les perturbations se rétrécit ».

Les récifs coralliens peuvent se rétablir après d’importants épisodes de blanchissement, avec suffisamment de temps, mais comme le blanchissement se produit plus fréquemment, les périodes de rétablissement se raccourcissent, « entraînant un déclin progressif de l’état des récifs coralliens au fil du temps », note le rapport.

L’étude a souligné que la couverture corallienne dure a augmenté d’environ 6 % entre 2017 et 2019, démontrant ainsi que les récifs conservent la capacité de se rétablir lorsqu’on leur laisse suffisamment de temps entre les perturbations.

« Autrefois, les récifs coralliens disposaient de plusieurs décennies pour se remettre d’épisodes majeurs de blanchissement. Aujourd’hui, ils ont de la chance s’ils en ont cinq ou six », explique Manuel González Rivero, principal auteur du rapport. « Et pour de nombreux récifs touchés par les vagues de chaleur marines sans précédent de 2024 , l’épisode El Niño de cette année signifie probablement qu’ils n’auront eu qu’un peu plus d’un an pour commencer à se rétablir avant d’être de nouveau frappés. Cela crée un cercle vicieux de déclin qu’il devient de plus en plus difficile d’enrayer à chaque épisode de blanchissement. »

L’augmentation de la température des océans est la principale cause du blanchissement des coraux. – Photo : Adobe Stock Images

Il a ajouté qu’après des décennies d’étude des récifs coralliens, « ce qui m’inquiète le plus, ce n’est pas la disparition actuelle du couvert corallien, mais plutôt la dégradation constante des conditions nécessaires à leur rétablissement. Le changement climatique entraîne des vagues de chaleur marines plus fréquentes et plus intenses, mais les pressions locales, comme la mauvaise qualité de l’eau, la surpêche et l’aménagement du littoral, rendent les récifs encore moins capables d’y résister. »

« Nous devons donc faire deux choses à la fois : réduire les émissions au niveau mondial et mettre en œuvre des mesures de conservation fondées sur des données scientifiques au niveau local. »

Le rapport indique qu’une réduction rapide des émissions, associée à des mesures efficaces pour réduire les pressions locales, « constitue la voie la plus sûre pour la sauvegarde des récifs coralliens et fournit une base de données probantes sans précédent pour aider les gouvernements et les gestionnaires de récifs à cibler leurs actions là où elles peuvent avoir le plus grand impact ».

Ce rapport s’appuie sur 21,1 millions d’observations issues de 87 299 enquêtes menées sur 36 886 sites répartis dans plus de 120 pays et territoires.

Elle conclut : « Les actions de l’humanité sont la principale cause du déclin des récifs coralliens, mais l’humanité a aussi une formidable opportunité, grâce à la science, à l’innovation et à l’action collective, de soutenir leur rétablissement et d’assurer un avenir plus positif aux récifs coralliens. »

« Les récifs coralliens fournissent des services écosystémiques essentiels qui soutiennent les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la résilience côtière, le patrimoine culturel et la prospérité économique de près d’un milliard de personnes ; leur conservation est donc fondamentale pour le développement durable. »

Consultez le rapport complet sur gcrmn.net/2025-report .