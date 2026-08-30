Miss Anguilla couronnée Miss Beauté et Intelligence des Caraïbes 2026

Anguilla Focus

25/08/2026 Rebecca Bird

Miss Anguilla Akéma Carty a été couronnée Miss Beauté et Intelligence des Caraïbes 2026 lors du concours régional qui s’est tenu cette année en Guyane.

Elle a concouru contre six autres candidates lors de la deuxième édition de ce concours annuel, qui s’est tenu au Centre culturel national de Georgetown le 22 août, sur le thème « Îles de grâce : la beauté au-delà des frontières ».

La Guyanaise Rickyta Ambrose a été nommée première dauphine, l’Antigua-et-Barbuda Abigail Piper a obtenu le titre de deuxième dauphine et la reine en titre Tia Browne de la Barbade a remporté le titre de troisième dauphine.

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Étaient également en compétition Jozel Cooper de Sainte-Lucie, Keisy Quant de Saint-Martin et Gabrielle Simon, représentante de Trinité-et-Tobago.

En plus de remporter la couronne, Carty a également reçu les prix du Meilleur maillot de bain, du Plus beau sourire et de Miss Vidéo promotionnelle.

Les organisateurs du concours ont félicité Carty dans une publication Facebook , écrivant : « Chère Akèma, tu es venue, tu as travaillé, tu as tenu tes promesses et tu as triomphé. Félicitations, puisse ce règne être riche de sens et d’impact. »

À son retour à Anguilla le dimanche 23 août, Carty a reçu un accueil triomphal au terminal des ferries de Blowing Point.

Famille, amis, supporters et membres du comité Miss Anguilla et de la Commission de développement des festivals d’Anguilla se sont réunis pour célébrer son succès.

« L’atmosphère était empreinte d’enthousiasme et de fierté nationale alors que la communauté s’est réunie pour célébrer l’un des siens », a déclaré l’équipe du Festival d’été d’Anguilla dans un communiqué de presse .

Akéma Carty, Miss Anguilla 2026, est Miss Beauté et Intelligence des Caraïbes 2026. (Festival d’été d’Anguilla/2026)

Carty a été escortée jusqu’au salon VIP pour une réception spéciale organisée en son honneur, au cours de laquelle des discours de félicitations ont été prononcés.

Amber Woodley, directrice générale de la Commission de développement des festivals d’Anguilla et présidente du comité Miss Anguilla, a reconnu la fierté qu’elle a apportée à Anguilla sur la scène régionale.

Romare Kelsick, président de la Commission de développement des festivals d’Anguilla, a souligné l’importance de son succès et la représentation positive qu’elle continue d’offrir à l’île.

Le secrétaire parlementaire Cordell Richardson a également pris la parole au nom du gouvernement et du public.

Il a félicité Carty pour son dévouement, sa confiance et son excellente représentation, soulignant qu’Anguilla partage la fierté de sa réussite.

« La réussite d’Akéma représente non seulement une étape personnelle importante, mais aussi un nouveau moment de fierté pour Anguilla, mettant en valeur le talent, l’intelligence, la confiance, la beauté et la détermination de ses jeunes femmes sur la scène régionale », indique le communiqué de presse.

Le spectacle est disponible ici . Regardez la réception de bienvenue, offerte par l’équipe du Festival d’été d’Anguilla, ci-dessous :