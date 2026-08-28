Sainte-Lucie obtient un prêt de 20 millions de dollars américains de la banque d’import-export de Taïwan pour le logement

Le gouvernement de Sainte-Lucie a signé un accord de 54 millions de dollars des Caraïbes orientales (EC$) pour développer l’offre de logements abordables. Cet accord, garanti par l’État, a été conclu entre la Banque de développement de Sainte-Lucie (SLDB) et Taiwan Eximbank.

Ce financement contribuera à la création de logements pour les familles à revenus moyens et faibles. Lundi, le premier ministre Philip J. Pierre a déclaré que les fonctionnaires bénéficieront également de cette initiative.

L’accord vise également à rendre les infrastructures plus résilientes face au changement climatique en améliorant le drainage, en ajoutant des solutions de stockage d’eau et en installant des systèmes photovoltaïques solaires.

Lors de l’annonce officielle du mardi 25 août, Pierre a expliqué à qui ce financement est destiné :

« Nous devons nous efforcer de fournir des services aux populations défavorisées. Nous devons veiller à ce que ceux qui n’ont jamais eu accès à un financement puissent en bénéficier. Nous devons garantir le bien-être de notre personnel. Nous devons créer une situation où chacun, absolument chacun, trouve son compte et où notre pays en profite. »